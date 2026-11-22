وطن للأنباء: سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاريح دخول عدد من المواطنين في قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة، شمال غرب القدس المحتلة، ما يحرمهم من الوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار فرض نظام التصاريح الخاصة على سكان هذه التجمعات والتحكم في حركتهم ودخولهم وخروجهم.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن سلطات الاحتلال تتحكم في حق المواطنين بالوصول إلى منازلهم، من خلال سحب التصاريح أو الامتناع عن تجديدها، بما يجعل وجودهم في قراهم وعودتهم إلى منازلهم مرهونين بموافقة سلطات الاحتلال.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة عزل مفروضة على التجمعات الثلاثة، التي أحاطها الاحتلال بجدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية، قبل أن يصنفها في أيلول/سبتمبر 2025 مناطق تماس، ويلزم سكانها بالحصول على بطاقات ممغنطة وتصاريح خاصة تُمنح لمدة عام واحد.

وبموجب هذا النظام، بات وصول المواطنين إلى منازلهم والتنقل من قراهم وإليها خاضعاً لإجراءات عسكرية وتجديدات دورية للتصاريح، الأمر الذي يفرض قيوداً على حياتهم اليومية ويهدد استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.