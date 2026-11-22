وطن للأنباء: وقّعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية تعاون مع مجلس قروي كفر زيباد، تساهم بموجبها الشركة في دعم مشروع إنشاء وتجهيز ملعب كرة قدم بالعشب الصناعي في البلدة، بالقرب من مصنع كابي التابع للشركة، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات التنموية والرياضية، وتعزيز مشاركة الشباب والأطفال في الأنشطة الرياضية.

ووقّع الاتفاقية عن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مديرها العام، عماد الهندي، فيما وقّعها عن مجلس قروي كفر زيباد نائب رئيس المجلس، السيد فتحي غنيم، وذلك بحضور السيد باهر غنايم، مسؤول العلاقات العامة في المجلس، وعدد من مديري الشركة.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير مساحة رياضية مجهزة تتيح لأبناء بلدة كفر زيباد ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة مناسبة، بما يسهم في تعزيز الرياضة المجتمعية، وتشجيع المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة كرة القدم وتطوير قدراتهم الرياضية.

ومن المقرر تنفيذ الملعب وفق المواصفات الفنية المعتمدة للملاعب ذات العشب الصناعي، وبما يتوافق، ضمن نطاق المشروع، مع متطلبات ومواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بما يوفر بنية رياضية ملائمة لممارسة كرة القدم.

وفي تعقيبه على توقيع الاتفاقية، قال المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، عماد الهندي: "نؤمن في شركة المشروبات الوطنية بأن دورنا يتجاوز تقديم المنتجات إلى الإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الناس. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة في بناء شخصية الشباب، وتعزيز روح الفريق والانتماء والتواصل المجتمعي، إلى جانب توفير مساحة محفزة للأطفال والشباب لممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يخدم أبناء كفر زيباد والمجتمع المحلي، ويعزز علاقتنا بالمجتمعات المحيطة بمرافقنا الإنتاجية".

وأضاف الهندي: "تولي شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اهتماماً خاصاً بدعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ورعاية الأندية والفرق الرياضية الفلسطينية، انطلاقاً من إيمانها بالدور الذي تؤديه الرياضة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وترسيخ قيم العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية. وتحرص الشركة، من خلال شراكاتها ومبادراتها الرياضية، على المساهمة في توفير الفرص والمساحات التي تتيح للشباب الفلسطيني ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم، ويأتي دعم إنشاء ملعب كفر زيباد امتداداً لهذا التوجه، وتعزيزاً لجهود الشركة في مساندة المبادرات الرياضية التي تخدم المجتمعات المحلية".

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس قروي كفر زيباد، فتحي غنيم، عن تقديره لشركة المشروبات الوطنية على هذه المبادرة، قائلاً: "نثمن عالياً دعم شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ومساهمتها في إنشاء وتجهيز ملعب كرة القدم في بلدتنا، والذي يشكل إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في كفر زيباد. ونعتبر هذه الاتفاقية نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاع الخاص والمجالس المحلية، بما يخدم احتياجات المجتمع ويوفر لأبنائنا، ولا سيما فئة الشباب والأطفال، مساحة مناسبة لممارسة الرياضة واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية. ونتطلع إلى استمرار مثل هذه الشراكات التي تسهم في دعم التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء البلدة".

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدّم مجلس قروي كفر زيباد درعاً تكريمياً لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، تقديراً لجهودها ومساهمتها في دعم المشروع، وتثميناً لدورها في مساندة المبادرات المجتمعية والتنموية وتعزيز البنية التحتية الرياضية في البلدة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية والرياضية في مختلف مناطق فلسطين، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والهيئات المحلية، بما يسهم في خدمة المجتمع الفلسطيني وتوفير المزيد من الفرص والمساحات الإيجابية للشباب والأجيال القادمة.