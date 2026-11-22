رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تضارب في المواقف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية بشأن مستوى التهديد الإيراني، إذ يواصل نتنياهو التحذير من مخاطر وجودية تستهدف "إسرائيل"، فيما تؤكد قيادة الجيش أن إيران لا تمتلك حاليا قدرات تهدد وجودها، ولا تزال بعيدة عن امتلاك القدرة على استخدام قنبلة قذرة ضدها.

وقالت الصحيفة، في تقرير أعده معلقها للشؤون العسكرية آفي أشكنازي، إن نتنياهو يواصل حملة التخويف التي بدأها قبل الانتخابات واستمر بها خلالها، وصولا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، عبر رسم سيناريوهات كارثية وتصوير الوضع الأمني على أنه مفترق طرق تاريخي ومصيري.

وربط أشكنازي تصعيد نتنياهو لخطابه بشأن التهديد الإيراني بالأزمة السياسية الداخلية، معتبرا أنه يحاول إنقاذ موقعه السياسي في مواجهة التحركات المرتقبة لرئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت، لتكليف نفسه بمهمة تشكيل الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن حملة التخويف شملت التحذير من سيناريوهات نووية، والتلويح بخطر وصول مؤيدين للإرهاب إلى الحكومة، وصولا إلى الترويج لاحتمالات تطوير إيران أسلحة كيميائية وقنابل قذرة.

وأضاف أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان ومسؤولين آخرين أُرسلوا إلى الولايات المتحدة للحديث عن تطوير إيران قنابل قذرة، فيما تترك التقارير المتداولة انطباعا بأن الهجوم الإيراني المقبل قد يستخدم أسلحة كيميائية.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن نتنياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، عقب إطلاعه أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت على ما وصفه بـ"الوضع الأمني المعقد"، قائلا إن "مصير إسرائيل على المحك"، وإن المرحلة الراهنة تتطلب تحمّل المسؤولية والوحدة.

وفي المقابل، أشارت "معاريف" إلى أن المؤسسة العسكرية تحاول تهدئة الجمهور ووضع التهديدات الإيرانية في سياقها، لافتة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح الجو عومر تيشلر ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر والمتحدث باسم الجيش إيفي دفرين، يقدمون تقييما أكثر تحفظا للتطورات.

وذكرت أن المتحدث باسم الجيش نشر، قبيل دخول السبت، رسالة استثنائية دعا فيها الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدا أن الجيش يجري تقييما مستمرا للوضع، وفي حالة تأهب واستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية، دون تغيير في التعليمات.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات الجيش أن إيران تعمل على استعادة قدراتها الصاروخية الباليستية وتطوير وسائل إضافية، بينها أسلحة كيميائية وبيولوجية، لكنها لا تمتلك في الوقت الراهن وسيلة تهدد وجود "إسرائيل"، ولا تزال بعيدة عن القدرة على إلقاء قنبلة قذرة عليها.

وأضاف التقرير أن المؤسسة العسكرية تتوقع اضطرار "إسرائيل" إلى خوض جولة قتالية أخرى مع إيران في مرحلة مقبلة، لكنها تفضل أن تكون بمشاركة الجيش الأمريكي، وترى أن الدخول في مواجهة منفردة دون واشنطن ليس خيارا صائبا في الوقت الراهن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشن هجوم جديد على إيران، مشيرة إلى أن اقتراب موسم الأعياد في الولايات المتحدة، بدءا بعيد الشكر ثم عيد الميلاد، يجعل احتمال خوض مواجهة عسكرية جديدة خلال هذه الفترة موضع شك.