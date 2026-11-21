وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، حاجزاً عسكرياً في منطقة الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعترضت مركبات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا عدداً من المركبات على الحاجز، وشرعوا في تفتيشها والتدقيق في هويات ركابها، مما تسبب في أزمة مرورية وعرقلة لحركة تنقل المواطنين في المنطقة.

وتشهد مدينة جنين ومحيطها تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، يتخلله نصب حواجز عسكرية مفاجئة، ومداهمات، وإغلاق مداخل القرى والبلدات، في إطار سياسة التضييق على المواطنين.