- ترمب يلوّح بتكرار الضربات على إيران ويتمسك بمنعها من امتلاك سلاح نووي

-واشنطن تواصل الضغط الاقتصادي على طهران.. وإيران تعزز ترسانتها الصاروخية وتحصّن منشآتها تحت الأرض

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه اعتبر أن الاتفاق الذي تسعى إليه طهران لن يكون مقبولاً بالنسبة إليه، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء المواجهة.

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحافي، أن "الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً يكون مقبولاً بالنسبة لي"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

واتهم ترمب إيران بأنها بدأت الحرب قبل 51 عاماً، ملوّحاً بتكرار العمليات العسكرية ضدها، ومشدداً على أنه "لا يمكننا السماح لها بامتلاك سلاح نووي".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، ادعى ترمب أن الولايات المتحدة تسيطر عليه سيطرة كاملة، بفضل الحصار البحري والقوة العسكرية الأميركية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه لا يزال يقيم في قاعدة عسكرية أميركية، بعد تلقيه تهديدات من إيران لم يكشف عن طبيعتها، متعهداً بمواصلة الضغط الاقتصادي على طهران.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن استهدافه، إن صح، يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها إيران، قائلاً: "إذا كان الإيرانيون يستهدفونني، فهذا يعني أنهم يتعرضون لضغوط، وسنواصل ممارسة هذه الضغوط عليهم".

وفي سياق متصل، يبدو أن ترمب أرجأ اتخاذ قرار بشأن شن ضربات عسكرية واسعة جديدة ضد إيران إلى العام المقبل، مؤجلاً بذلك جدولاً زمنياً سابقاً ربط فيه تحركاته بانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت هذا الشهر.

في المقابل، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزيز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات أميركية وإسرائيلية محتملة، وفقاً لما أوردته عدة مصادر غربية.

وتستخدم إسرائيل هذه التحركات لتبرير الدعوات إلى تسريع المواجهة مع طهران، خشية أن تتمكن الأخيرة من إعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية وتعزيز تحصين منشآتها تحت الأرض. بالتزامن مع ذلك، يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.