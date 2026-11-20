وطن للأنباء: تراجع الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، بعد انحسار موجة صعود استمرت ثماني جلسات متتالية، دفعته إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2025، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتحسن أداء بعض العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الين الياباني.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 103.75 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة 103.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2025.

كما تراجع الدولار بنسبة 0.5% أمام الين الياباني إلى 158.85 ين، وانخفض بالنسبة ذاتها أمام الفرنك السويسري.

وجاء تراجع العملة الأميركية بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي قلل من جاذبية الدولار للمستثمرين، فيما تلقى الين دعماً من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في اليابان.

ورغم التراجع المسجل، ظل الدولار مرتفعاً بنحو 1.7% منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ما يشير إلى استمرار قوته النسبية في أسواق العملات، رغم توقف موجة مكاسبه الأخيرة.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مؤشرات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة، إلى جانب توجهات السياسة النقدية، لتحديد مسار الدولار والعملات الرئيسية.