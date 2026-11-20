وطن للأنباء: كشفت وثائق جديدة عن أن شركة استثمارية يملكها جاريد كوشنر استحوذت على حصة في شركة لتصنيع الأسلحة، تُورّد معدات استُخدمت في الحروب التي كلّفه حماه، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتفاوض لإنهائها، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديلي بيست».

وذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" أن شركة الأسهم الخاصة المملوكة للملياردير كوشنر لم تفصح عن استثماراتها، البالغة قيمتها 32 مليون دولار، في شركة تصنّع مكونات «حيوية» لأنظمة الأسلحة، إلا بعد انتخابات التجديد النصفي، رغم أن عملية شراء الأسهم جرت قبل أكثر من عامين.

واستحوذت شركة "أفينيتي بارتنرز" (Affinity Partners) على 689 ألفاً و411 سهماً في شركة «أركسيس» (Arxis)، التي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقراً لها، وتنتج مكونات للطائرات النفاثة والمدمرات والغواصات النووية، وهي من أنواع الأسلحة المستخدمة في النزاعات الخارجية.

وفي الوقت نفسه، كلّف ترمب (80 عاماً) كوشنر (45 عاماً)، بالتعاون مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بإجراء مفاوضات لإنهاء حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي أغسطس (آب)، أغفلت شركة "أفينيتي" الإفصاح عن استثمارها في "أركسيس"، رغم استحواذها على الأسهم ووجود التزام بالإبلاغ عنها.

وبعد يومين فقط من يوم الانتخابات، وتحديداً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عدّلت "أفينيتي" نموذج الإفصاح الخاص بها، وأدرجت "أركسيس" ضمن الاستثمارات التي أُغفلت في تقرير الربع الثاني، وفقاً لمجلة "ذا أتلانتيك"، من دون تقديم أي تفسير لهذا الإغفال.

وكانت "أركسيس" قد تكبّدت خسائر على مدى سنوات، لكنها بدأت تحقيق الأرباح مع عودة ترمب إلى منصبه عام 2025.

وفي أحدث تقرير فصلي لها، أوضحت الشركة أن "جزءاً كبيراً" من إيراداتها يأتي من مورّدين ومتعاقدين مع الحكومة الأميركية.

ولم يردّ ممثل عن شركة "أفينيتي بارتنرز" على الفور على استفسارات "ديلي بيست".

وعلى مدى سنوات، واجه كوشنر اتهامات باستغلال علاقاته السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، حسب التقرير.

وقد انضم كوشنر إلى قائمة المليارديرات العام الماضي، مدعوماً جزئياً بعلاقاته داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، وهي علاقات أتاحت له إبرام صفقات مربحة لصالح شركته «أفينيتي بارتنرز».

وفي الشهر الماضي وحده، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن "أفينيتي بارتنرز" تُعد أكبر مساهم في مجموعة "فينيكس فاينانشال" (Phoenix Financial)، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، واستثمرت ما لا يقل عن 456 مليون دولار في تسع شركات تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة والمعدات.

ولا تمتلك "أفينيتي"، المملوكة بالكامل لصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حصصاً مباشرة في أي من تلك الشركات التسع.

كما أشارت "سي إن إن" إلى أنها لم تعثر على أي دليل يثبت أن العمل الدبلوماسي الذي اضطلع به كوشنر لصالح إدارة ترمب أثّر في القرارات الاستثمارية لمجموعة "فينيكس".