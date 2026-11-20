وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، إبلاغها وزارة الصحة باستشهاد الشاب حمزة مسعود سليم عبدو (42 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دورا القرع، شمال شرق رام الله، واحتجاز جثمانه.

وكان مواطنان قد أُصيبا برصاص قوات الاحتلال في محيط قرية دورا القرع، حيث أفادت مصادر محلية بأن أحد حراس المستوطنة أطلق النار عليهما، ما أدى إلى إصابتهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت المصابين، دون أن تتضح في حينه طبيعة حالتهما الصحية، قبل أن تؤكد الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقاً استشهاد أحدهما واحتجاز جثمانه.