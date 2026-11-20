وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان في السعودية.

وأكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ الإصابات "كانت دقيقة ومباشرة، وخلفت أضراراً كبيرة".

وأضاف سريع أنّ هذا الاستهداف "يأتي رداً على استهداف "العدوان السعودي" لمحطات كهرباء صعدة والمخا واستهداف سابق ظهر اليوم لأحد الأرصفة في ميناء الحديدة".

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية للسعودية أنّ أي استهداف لميناء الحديدة أو محطات الكهرباء "سيتم الرد عليه مباشرة في موانئها ومحطاتها الكهربائية".

وكان سريع قد أعلن أنّ "محطة الشقيق الكهربائية (ستكون) هدفاً مشروعاً خلال الساعات المقبلة، رداً على استهداف محطتي صعدة والمخا".

وأنذر سريع العاملين بإخلاء محطة الشقيق فوراً، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب منها.

كما هددت القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة الموانئ ‌السعودية على البحر الأحمر، إذا شنت السعودية ضربات على ميناء الحديدة ​الاستراتيجي اليمني.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية تجاه العمق السعوديّ، وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية في الأراضي اليمنية، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الشعب اليمني.