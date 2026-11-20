"التحركات شملت إخفاء معلومات وإقصاء مسؤولين أمنيين وممارسة الخداع.. وتقارير تكشف عن خطة لعملية سرية داخل إيران دون إبلاغ الحكومة الإسرائيلية ورئيس الاركان

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن التحركات الأمنية والعسكرية التي حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المبادرة إليها عشية الانتخابات كانت أبعد مدى بكثير مما نُشر، مشيرةً إلى أن تفاصيلها ستُكشف في وقت لاحق.

وقالت الصحيفة إن هذه التحركات "شملت إقصاء مسؤولين عن دائرة الاطلاع وإخفاء معلومات، بل وحتى ممارسة الخداع، ليس ضد العدو، وإنما بحق مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية والعسكرية".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الأركان إيال زامير هما من أوقفا هذه التحركات.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلاف بين نتنياهو وزامير بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران عشية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن نتنياهو تحدث عن احتمال استئناف الحرب على إيران، فيما نقلت وكالة الأناضول عن "القناة 12" الإسرائيلية أن زامير اعترض على عملية عسكرية محتملة، وطالب بمناقشتها والحصول على تفويض قانوني خطي قبل تنفيذها.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير نشرته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على المسألة، أن نتنياهو طلب من رئيس جهاز الموساد روم غوفمان إعداد عملية سرية داخل إيران، من دون إبلاغ حكومته أو زامير.

وأشارت الصحيفة إلى أن زامير علم بالخطة قبل تنفيذها، واعترض على تحركات نتنياهو العسكرية المحتملة ضد إيران عشية الانتخابات، فيما نفى مسؤول أمني إسرائيلي أن تكون هناك خطة أُعدّت من دون علم "الجيش".