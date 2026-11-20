مدخل الرحلة:

في مسارنا مع فريق “امشِ وتعرّف على بلدك” يوم الجمعة الموافق للعشرين من نوفمبر 2026، بين بلدتي سنجل وجلجليا، قطعنا ثماني كيلومترات مشياً، وكانت نهاية المسار زيارة للبلدة القديمة في جلجليا، الواقعة شمال محافظة رام الله والبيرة، وتبعد عنها نحو 25 كيلومتراً، وتجاورها بلدة سنجل. جُلنا في بلدتها القديمة، فوجدنا بيوتها لا تختلف عن نظيراتها في القرى الفلسطينية الأخرى، إذ تشترك جميعها في البناء بالحجر الجيري وبنقشة “الطبزة” أو غيرها.

البيت الريفي وتقسيمه:

يتكون البيت عادةً من مستويين؛ المستوى السفلي كان يُستخدم حظيرةً للماشية، أما المستوى العلوي فمتعدد الاستخدامات، إذ كان مكاناً لتحضير الطعام وطبخه، وللراحة نهاراً، وللمعيشة والنوم ليلاً. ويُنار البيت طبيعياً عبر نوافذ صغيرة الفتحات، وفيه مدافئ للحطب تُستخدم في فصل الشتاء. وتمتاز هذه المباني بعقودها القوسية المتصالبة وجدرانها السميكة التي تصل أحياناً إلى متر واحد، وهي مكوّنة من طبقتين من الحجر، ويُقصَر الجزء الداخلي منها ويُبيَّض، ويُكحَّل الجزء الخارجي، أما السقف الخارجي العلوي فيكون عادةً مقبّباً. ويتدلى من نقطة التقاء العقد المتصالب حبلٌ من السلسال المعدني تُعلَّق عليه قنديل الزيت أو الكاز، أو يُوضع القنديل على نتوءات إضافية في الجدار.

الحوش والساحة المشتركة:

تشكّل مجموعة من البيوت حوشاً أو ساحة فناء مشتركة، ولها عدة استخدامات، منها مكان لاجتماع العائلات المتجاورة ولعب الأطفال، وبناء الطابون المشترك لإعداد الخبز، والموقدة لطبخ الطعام أو لغسل الملابس، وكل ذلك يعتمد على الحطب. كما ان وجود فيه الوحدة الصحية او "بيت الخارج" كما كان يسمى.

العلّية ومجلس القرية:

كانت كل قرية تتميز بوجود مبنى مرتفع يُصعد إليه بدرج خارجي يُطلق عليه اسم “العلّية”، وهي مضافة المختار التي يجتمع فيها الأهالي لقضاء الأمسيات أو لحل المشكلات. ومن أهم ميزاتها أن لها إطلالة على بيوت القرية وساحتها، وأن تشطيبها الداخلي يكون من البلاط البلدي المزخرف، وفيها الصحون القيشانية المعلّقة، إضافةً إلى الخزائن الحائطية لاستعمالات مختلفة.

التأثر بالحضارات القديمة:

تأثرت العمارة الفلسطينية بحضارات متعاقبة، منها الكنعانية والمصرية والآشورية والبابلية والفينيقية واليونانية والرومانية والبيزنطية والعربية الإسلامية والتركية العثمانية، وغيرها.

الخوابي… عنصر البناء الأهم:

من أهم عناصر البناء الريفي والقروي الفلسطيني القديم الخوابي، جمع خابية، وهي أوانٍ أو جرار كبيرة، أو فتحات رأسية لها فتحات علوية للتعبئة، وتوجد في جدران مزدوجة مصنوعة من الفخار أو من الطين والتبن. تُعبّأ الخابية من فتحاتها العلوية التي لها خطّاف خشبي، وعند الحاجة إلى استخدامها تُستعمل الفتحات السفلية الأفقية الموجودة في هذا الجدار، وتأخذ شكلاً مستطيلاً أو مربعاً أو مقوّساً. وكانت تُستخدم لحفظ المؤن والمواد التموينية والمواد الأساسية اللازمة للمعيشة.

وصف الخوابي:

باختصار، يمكن وصف الخوابي بما يلي:

• الوظيفة: تخزين الحبوب، وخاصةً القمح والشعير.

• مواد البناء: الطين والتبن.

• طريقة البناء: وحدات تخزين ثابتة، متجاورة ومفتوحة من الأعلى.

• الشكل المعماري: حجرات ذات نهايات مقوسة، مدمجة في تكوين البيت.

• الحالة الراهنة: تعرّضت للتخريب والتدمير على يد العابثين وعلى يد جنود الاحتلال.

هجران البيوت وخطر الإهمال:

للأسف، هجر الأهالي هذه البيوت لأسباب عدة، منها الانتقال إلى مساكن حديثة أكثر اتساعاً ومساحةً، أو الهجرة إلى المدينة أو إلى أمريكا للعمل، أو التهجير القسري على يد الاحتلال. لكن بغض النظر عن الأسباب جميعها، فإن ترك هذه المباني بحجة الحداثة تدميرٌ لهذا التراث الذي يحمل بين طياته ذاكرتنا الفلسطينية وانتماءنا. كما أن إهمالها من المعنيين في وزارة السياحة والآثار "إهمال يستوجب المساءلة والمتابعة"

رسالة إلى المجلس والأهالي:

لا بد من توجيه رسالة إلى مجلس قروي جلجليا وإلى أهلها المقتدرين، تدعوهم إلى ضرورة ترميم هذه البيوت وإحيائها، علماً بأن جلجليا تشتهر بقصورها الحجرية الجميلة والحديثة التي تكلفة كلٌّ منها ما لا يقل عن نصف مليون دولار وذلك من خلال خبرتي المهنية كمهندس معماري.

خاتمة: التراث والمعرفة:

وأؤكد على ان العمارة التراثية ليست حجارة وطينًا فحسب، بل هي تاريخ شعب وذاكرة تدوم، والتراث لا يتمثل بالحجر وحده، بل أيضاً بالمعرفة التي استخدمها أجدادنا في البناء والتخزين.