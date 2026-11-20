وطن للأنباء: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار واشنطن في تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، مع التركيز على الحرس الثوري الإيراني والشبكات التي تتهمها الولايات المتحدة بتمويل أنشطته والالتفاف على العقوبات.

وقال بيسنت في مقابلة مع (سي. إن. بي. سي)، إنه "إذا كان الإيرانيون يلاحقونني فهذا يعني أنهم يتعرضون لضغوط"، مشيرًا إلى استمراره في العيش في قاعدة عسكرية.

وتواصل وزارة الخزانة استهداف المؤسسات المالية والجهات التي يُشتبه في تسهيلها المعاملات الإيرانية.

وحذرت واشنطن المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع شبكات مرتبطة بإيران، تحت طائلة العقوبات الثانوية.

وقال بيسنت في وقت سابق إنه تلقى تهديدات إيرانية بالقتل، طالت مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد أنه غادر منزله في واشنطن وانتقل إلى قاعدة عسكرية بناءً على تعليمات جهاز الخدمة السرية الأمريكي، لأسباب أمنية.

