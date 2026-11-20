رام الله - وطن للأنباء: هدد الناطق باسم جماعة أنصار الله اليمنية باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، في حال تعرض ميناء الحديدة للقصف، داعيا العاملين والمتواجدين قرب الموانئ إلى إخلائها فورا، والشركات الملاحية إلى سحب سفنها منها.

وحذّر الناطق باسم الجماعة الشركات الملاحية الجوية من أن الأجواء السعودية ستكون "غير آمنة"، وستصبح مسرحا لعمليات القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات المقبلة، مستثنيا الأجواء فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي تطور ميداني متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، اليوم الجمعة، بشن غارات جوية على محطة توليد الكهرباء في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.