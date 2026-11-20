رام الله – وطن للأنباء: كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يدرسان شن هجوم عسكري جديد على إيران خلال الفترة القريبة، في ظل مخاوف لدى حكومة بنيامين نتنياهو من تسارع إعادة بناء إيران قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، ونقل منشآتها العسكرية والنووية إلى مواقع تحت الأرض تحسبا لأي ضربات جديدة.

ونقلت الشبكة، في تقرير نشرته الجمعة، عن مصادر مطلعة أن جيش الاحتلال يستعد لجولة جديدة من المواجهة مع إيران، ويحافظ على جاهزية دفاعية مرتفعة للتعامل مع أي هجوم إيراني محتمل، فيما تفضل حكومة نتنياهو تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، دون أن يتضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر بشن هجوم جديد أو طبيعة العملية المحتملة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، تضم عشرات آلاف الجنود وحاملتي طائرات ومجموعات قتالية مرافقة لهما، تشمل عشرات السفن الحربية والطائرات، ما يتيح لها تنفيذ عملية هجومية خلال يومين إلى أربعة أيام في حال صدور قرار بذلك.

ويأتي بحث الخيار العسكري في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما ترفض إيران بحث برنامجها النووي قبل رفع الحصار البحري الأميركي والاستجابة لمطالبها السبعة، التي تشمل وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات في الشرق الأوسط وإنهاء الحصار على الموانئ والسفن الإيرانية.

وبحسب التقرير، فإن النافذة الزمنية أمام ترامب ونتنياهو لتنفيذ تحرك عسكري مشترك قد تكون آخذة في التضاؤل، بفعل التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي؛ إذ يواجه نتنياهو احتمال خسارة منصبه خلال الأسابيع المقبلة عقب الانتخابات الأخيرة، فيما يستعد الحزب الجمهوري لخسارة السيطرة على مجلسي الكونغرس في كانون الثاني/ يناير المقبل، ما يمنح خصوم ترامب نفوذا أكبر في قرارات تمويل الحرب.

وفي السياق، أثار ترامب احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، من دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات، قائلا إنها تتجه إلى هذه الأسلحة بعد إغلاق الطريق أمامها في المجال النووي.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، وشبهتها بالمزاعم الأميركية التي سبقت غزو العراق عام 2003 بشأن امتلاكه أسلحة دمار شامل. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن طهران تواجه اتهامات جديدة وسردية تبدو وكأنها تتبع "السيناريو الاحتيالي نفسه".

وفي مواقف متباينة بشأن التصعيد، قال ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه جدد التهديد باستخدام القوة، مضيفا أنه سيعمل على إنهاء الحرب "قريبا، بطريقة أو بأخرى". لكنه قال لاحقا إنه لا يتعجل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن التطورات قد تتضح بعد مطلع العام المقبل.

وعلى صعيد التنسيق العسكري، التقى قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، كبار المسؤولين الأمنيين لدى الاحتلال، الأربعاء، في اجتماع وصفه جيش الاحتلال بأنه "تقييم مشترك وشامل للوضع". وشارك في الاجتماع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان.

ولفتت الشبكة إلى أن مشاركة رئيس الموساد في الاجتماع تعد غير اعتيادية، خصوصا أنه نادرا ما يغادر البلاد، معتبرة أن ذلك يعكس أهمية الملف الإيراني في المباحثات. كما التقى غوفمان مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما شنت القوات الأميركية هجوما على جزيرة قشم الإيرانية الاستراتيجية في مضيق هرمز، الثلاثاء، قالت واشنطن إنه جاء في إطار الدفاع عن النفس ردا على ضربات إيرانية استهدفت أصولا أميركية في البحرين، جرى اعتراضها وفق الرواية الأميركية.

كما شنت إيران ضربات باتجاه الكويت خلال الأسبوع الجاري، من دون تسجيل أضرار، بحسب مسؤولين نقلت عنهم الشبكة.

وفي المقابل، تواصل إيران التلويح بتوسيع نطاق ردها على أي هجوم جديد، ليشمل أهدافا تتجاوز الاحتلال والقواعد العسكرية الأميركية في دول الخليج، إلى قواعد أميركية في أوروبا ومنشآت الطاقة الخليجية وكابلات الإنترنت البحرية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين إيرانيين وعسكريين، بينهم قيادات في الحرس الثوري، تهديدات بتوسيع نطاق الرد، فيما ورد في تصريح منسوب إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن الصواريخ الإيرانية لن تكون لها "حدود جغرافية" في حال استئناف المواجهة المفتوحة.