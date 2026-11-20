رام الله – وطن للأنباء: تخطط حكومة الاحتلال لإقامة مستوطنة ضخمة في شمال الضفة الغربية، على مساحة تقارب 16 ألف دونم، تضم 60 ألف وحدة استيطانية، وتستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، في مخطط يستهدف توسيع المشروع الاستيطاني وربط مستوطنات شمال الضفة بمدن الداخل المحتل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، أن المستوطنة المخطط إقامتها تقع شرق مدينة كفر قاسم، بين مستوطنة "روش هعاين" وثلاث قرى فلسطينية، وأُطلق عليها بداية اسم "روش هعاين شرق"، قبل تغيير اسمها إلى "شيرا"، وهو اختصار لعبارة "بوابة القدس" بالعبرية.

وكان المجلس الوزاري السياسي والأمني للاحتلال قد صادق على إقامة المستوطنة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدفع من مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وسلطة الأراضي ووزارة المالية لدى حكومة الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، ادعاءه أن إقامة المستوطنة تهدف إلى "تعزيز السيطرة الإسرائيلية" في المنطقة، ووقف التوسع العمراني الفلسطيني غربا، زاعما أن المشروع يرتبط مباشرة بأمن المستوطنين.

وتندرج المستوطنة الجديدة ضمن خطة "مليون مستوطن" في شمال الضفة الغربية، التي تشمل إقامة وتطوير مدن ومستوطنات جديدة، ومد خطوط للسكك الحديدية، وإنشاء مستشفيات ومناطق صناعية، بهدف توسيع البنية التحتية الاستيطانية وتعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن المشروع يستهدف تحويل المستوطنة إلى مركز سكني كبير في غرب شمال الضفة الغربية، وربط المستوطنات القائمة في شمال الضفة بمدن ومستوطنات منطقة الوسط، من خلال شبكة من المشاريع السكنية والبنية التحتية.