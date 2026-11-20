وطن للأنباء: حذّر مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون من احتمال إغلاق الحكومة الأميركية قبل عيد الميلاد، وسط تعثّر المفاوضات بشأن تمويلها على خلفية الانقسام حول الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع.

وأمام المشرّعين ثلاثة أسابيع للتوصّل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية بعد 11 كانون الأول/ديسمبر، موعد انتهاء التمويل الحالي. ومع اقتراب عطلة عيد الشكر، التي تستمر أسبوعاً، لا تزال الخلافات واسعة، خصوصاً في مجلس الشيوخ، حيث يتطلّب إقرار حزمة التمويل 60 صوتاً من أصل 100.

ويسعى الحزبان إلى إقرار تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل الحكومة حتى مطلع العام المقبل، حين يتولّى الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.

ويأمل الحزبين أيضاً في إقرار بعض مشاريع قوانين الإنفاق السنوية قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس، لتمويل قطاعات حكومية حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

الديمقراطيون منقسمون بشأن تقييد تمويل الحرب

واتّهم جمهوريون الديمقراطيين بعدم الاستعداد للتفاوض قبل انتخابات قيادة كتلتهم في مجلس الشيوخ، المقرّرة في الأول من كانون الأول/ديسمبر، بين زعيم الكتلة تشاك شومر ومنافسه كريس فان هولن.

فيما حذّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، من أنّ إغلاقاً حكومياً جديداً سيكون "خطأ فادحاً".

وينقسم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بشأن الإصرار على إدراج بند يقيّد استخدام ترامب "القوة" ضد إيران، وهو ما يرفضه معظم الجمهوريين، وسط خشية بعض الديمقراطيين من أن يؤدّي الخلاف إلى انقطاع التمويل عن الوكالات الفيدرالية قبل عطلة عيد الميلاد.

وأشار السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة من جرّاء الحرب يزيد الأعباء على الأسر الأميركية، وقد يبرّر حجب التمويل مجدداً.

في المقابل، قالت النائبة روزا ديلورو، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصّصات بمجلس النواب، إنّ "إغلاق الحكومة لا يوقف الحرب"، داعيةً إلى البحث عن سبيل لإنهائها من دون إغلاق.

وشهدت الولايات المتحدة 3 إغلاقات حكومية منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2025، بينها أطول إغلاق حكومي واسع النطاق في تاريخ البلاد.

وكان الديمقراطيون قد أوقفوا تمويل وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام، بعدما قتل عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية مواطنَين أميركيَّين بالرصاص في مينيابوليس.

الجمهوريون يفاوضون على تمويل دفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار

ولم يتّفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ على تمرير طلب ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية للدفاع عبر إجراء يتيح لهم تجاوز معارضة الديمقراطيين وإقرار التشريع بأغلبية بسيطة.

وقرّروا فتح محادثات مع الديمقراطيين بشأن مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، يتضمّن 69 مليار دولار فقط من التمويل الذي طلبه ترامب.

ولفت جمهوريون إلى أنّ خيار تمرير التمويل بـ "أغلبية بسيطة" لا يزال مطروحاً، ما قد يعقّد التوصّل إلى اتفاق بين الحزبين.