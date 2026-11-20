رام الله – وطن للأنباء: توعدت إيران بالرد بصورة حازمة على أي هجمات تستهدف بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، بما فيها السدود، بالتزامن مع تأكيد جيش الاحتلال جاهزيته الدفاعية والهجومية، وتهديدات أطلقها قائد الحرس الثوري بملاحقة المسؤولين عن "الجرائم" التي شهدتها البلاد.

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، عبد الرضا عابد، إن بلاده سترد بحزم على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية، وذلك عقب تصريحات أميركية تحدثت عن استهداف سدود داخل إيران.

وأضاف عابد أن إيران تمتلك القدرة على إصلاح منشآتها المتضررة جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/فبراير، مشيرا إلى أن المعدات اللازمة للتعامل مع الأضرار المحتملة جاهزة للاستخدام.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض السدود الإيرانية ربما لم تُبنَ لأغراض الري وتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لدعم منشآت عسكرية تحت الأرض أيضا.

تهديدات بالانتقام

وفي سياق متصل، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بملاحقة المسؤولين عن "الجرائم" التي شهدتها إيران، قائلا إنهم "لن يكونوا آمنين في أي مكان في العالم".

وخاطب وحيدي عناصر قوات التعبئة "الباسيج"، مؤكدا أن الانتقام والقصاص حق لهم ولإيران، وأن المسؤولين عن تلك الجرائم لن يتمكنوا من النوم براحة.

وفي معرض حديثه عن المواجهة مع الولايات المتحدة، قال إن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري حققت نجاحات مهمة، رغم ما وصفه بتعاظم قوة أعداء إيران.

وقال وحيدي أن إيران تفرض سيطرتها على الخليج ومضيق هرمز ومناطق تمتد إلى مسافة 500 كيلومتر وراءهما، وأن السفن الحربية الأميركية لا تجرؤ على الاقتراب منها.

وأضاف أن الوجود البحري الغربي في الخليج تراجع، قائلا إن نحو 120 سفينة حربية غربية كانت تنشط في المنطقة سابقا، بينما لم تعد توجد فيها أي منها حاليا.