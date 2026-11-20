وطن للأنباء: شهدت منطقة مضيق هرمز، اليوم الجمعة، تطورين أمنيين متزامنين، تمثّلا في استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة السواحل العُمانية، بالتزامن مع تقارير إيرانية عن تعرض جزيرة قشم لضربة صاروخية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، بأن صاروخاً أصاب أطراف مدينة قشم جنوب إيران، عند نحو الساعة 6:50 مساءً بالتوقيت المحلي لإيران، فيما نسبت الوكالة الهجوم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، دون تقديم تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وسبق ذلك، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، سماع دوي انفجار في سماء الجزيرة، مع إفادات شهود عيان برؤية وميض ناري في الأجواء، دون صدور توضيح رسمي فوري بشأن طبيعة الانفجار.

وفي تطور متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط كانت تبحر باتجاه الخروج من مضيق هرمز تعرضت لمقذوف مجهول، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب في محافظة مسندم العُمانية.

وأوضحت الهيئة أن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة أبلغ عن اندلاع حريق على متن الناقلة عقب إصابتها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بيئية حتى الآن.

وأضافت أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث، ودعت السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وتأتي الحادثتان في ظل تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً رئيسياً لتجارة النفط العالمية، وسط استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.