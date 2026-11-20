وطن للأنباء: طوّرت "إسرائيل" فئة أقل تكلفة من منظومات الدفاع الصاروخي لديها، بعدما كشفت الحرب مع إيران عن اعتماد "تل أبيب" على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

وقال كبير محققي الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي إن هذه الخطوة تعزز مدى النظام الصاروخي "مقلاع داود" المصمم لاستهداف الصواريخ والمسيّرات الثقيلة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وقال المحقق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة سلاح الجو، إن "تل أبيب" باتت الآن قادرة على التصدي لمجموعة أوسع من التهديدات بالصواريخ الباليستية، وتحمُل هجمات متواصلة لأسابيع.

وبهذا التعديل، تحاول إسرائيل حل مشكلة متنامية بين حلفاء الولايات المتحدة، فقد أصبحت الضربات الدقيقة أرخص وأسهل لمزيد من الخصوم، إذ تسببت الحروب المطولة في أوكرانيا والشرق الأوسط في استنفاد مخزونات صواريخ الاعتراض الباهظة.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن نهج واشنطن الذي يتمثل في عرض التزامات طويلة الأمد لتحفيز إنتاج صواريخ الاعتراض الباهظة مثل "باتريوت باك-3".