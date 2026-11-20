رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلصت إلى أن الحرب على إيران فاقمت النقص في مخزونات الذخائر الأمريكية، في وقت يفتقر فيه البنتاغون إلى خطة شاملة لتجديد المخزون وتعزيز مستويات الذخائر الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن الحرب على إيران زادت أهمية معالجة النقص المزمن في الذخائر الرئيسية ضمن ترسانة وزارة الحرب الأمريكية، مشيرا إلى غياب خطة شاملة تستهدف تحسين مستويات المخزون.

ورغم ذلك، أكد المتحدث أن الجيش الأمريكي يمتلك قدرات عسكرية كبيرة، وأنه مجهز لتوجيه ضربات في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس ترامب، مضيفا أن القوات الأمريكية لديها ما يكفي، بل وأكثر من كاف، من الذخائر والعتاد والمخزونات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرئيس.

وفي السياق، نقلت شبكة "نيوز ماكس" عن تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن البنتاغون يفتقر إلى استراتيجية شاملة لتجديد مخزونه من الذخائر والصواريخ، رغم النقص الحاد الذي تفاقم بفعل الحرب مع إيران.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الحرب اتخذت خطوات لزيادة إنتاج الأسلحة الحيوية، لكنها لم تضع استراتيجية تربط بين مشتريات الأسلحة والإنفاق عليها والاحتياجات العسكرية، بما يضمن معالجة النقص وتعويض المخزونات المستهلكة.