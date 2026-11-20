رام الله – وطن للأنباء: نقلت الولايات المتحدة أصولا عسكرية إضافية إلى إسرائيل، بينها منظومة دفاع صاروخي من طراز "باتريوت"، لتعزيز دفاعاتها الجوية، عقب تضرر قواعد ورادارات وأنظمة إنذار مبكر أمريكية في الشرق الأوسط جراء هجمات إيرانية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أن رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، دعا خلال زيارته إلى واشنطن إلى استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، وطرح على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حملة جوية جديدة تستمر عدة أيام.

وبحسب المصادر، عرض غوفمان على الإدارة الأمريكية معلومات استخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدعم مقترح استئناف الهجمات.