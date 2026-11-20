وطن للأنباء: انخفض سعر عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 2026، في بورصة “كومكس” إلى ما دون 3650 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر 2025.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت موسكو، تراجع سعر الذهب بنسبة 2.49% ليصل إلى 3648.8 دولارا للأونصة.

وتعرض الذهب لضغوط إضافية عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3 في المئة، كما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بتقديرات بلغت 0.2 في المئة.

وعززت هذه المؤشرات توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية متشددة، مع زيادة رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا دوريا.