وطن للأنباء: التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، نخبة من خبراء وأصحاب شركات التكنولوجيا الفلسطينيين من الوطن والشتات، من عدة دول بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير اقتصاد فلسطيني قائم على المعرفة والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الفلسطينية حول العالم في بناء هذا القطاع.

وجاء اللقاء ضمن زيارة الوفد إلى فلسطين، التي نُظّمت بتنسيق من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، من خلال مشروع (التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart، وبالتعاون مع حديقة فلسطين التكنولوجية (Palestine Techno Park)، بهدف ربط الخبرات الفلسطينية في الخارج بالمؤسسات والشركات والجامعات الفلسطينية، وتبادل المعرفة وبحث فرص التعاون في قطاع التكنولوجيا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمار في اقتصاد المستقبل، وتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء الفلسطينيين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم في تطوير قطاع التكنولوجيا، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني من خلال التوظيف والتدريب، وتطوير منتجات وخدمات رقمية فلسطينية قادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث آليات توطين المعرفة والبيانات وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي.

واستعرض الحضور تجاربهم العملية ومشاريعهم وشركاتهم العاملة في قطاع التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وبناء الأنظمة الرقمية، إلى جانب رؤيتهم لتطوير الاقتصاد الرقمي الفلسطيني والفرص المتاحة لتوسيع استثماراتهم وشراكاتهم في فلسطين.

وأكدوا أهمية تعزيز التواصل بين الكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات وتوظيف خبراتهم وإمكاناتهم لدعم الشركات الناشئة وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.

ويضم الوفد رواد أعمال ومؤسسي شركات وخبراء عملوا في شركات تكنولوجية عالمية، من بينها Google وMicrosoft وCisco وTwilio، وأسهموا في تطوير حلول ومنتجات رقمية في مجالات تخصصهم.

وأكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد فلسطيني منتج ومستدام، وأن الحكومة تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها فرصة اقتصادية وتنموية ووطنية، لا تقتصر على تطوير الخدمات الإلكترونية بل تمتد إلى بناء قطاعات إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على النمو والتصدير، وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وأضاف: "في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اقتصاد يستطيع تصدير خدماته إلى العالم، وإلى فرص عمل يستطيع شبابنا الوصول إليها من داخل فلسطين، دون أن تكون الجغرافيا عائقا أمام مشاركتهم في الاقتصاد العالمي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الوطني للتحول الرقمي يشكل إطارا وطنيا لتوحيد الجهود والإمكانات وتوجيهها نحو أولويات واضحة، بما يسهم في الانتقال بالتحول الرقمي من مبادرات ومشاريع متفرقة إلى برنامج وطني متكامل، يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة المؤسسات.

من جانبه، استعرض وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة جهود الحكومة في مأسسة الاقتصاد الرقمي الفلسطيني، من خلال المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، الذي يشكل إطارا وطنيا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والخبراء والكفاءات الفلسطينية في الخارج، وتنسيق الجهود لتطوير هذا القطاع وفق رؤية وأولويات مشتركة.

وتناول النتشة أبرز محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وتوطين البيانات وبناء القدرات والخبرات الفلسطينية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، وإنتاج حلول وخدمات رقمية وطنية قابلة للتصدير والمنافسة عالميا.

ويأتي اللقاء في سياق تنفيذ توجهات المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، الذي أطلقته الحكومة ضمن النهضة الرقمية الفلسطينية للأعوام 2026–2029، بهدف توحيد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمبتكرين والخبراء الفلسطينيين حول العالم، وبناء اقتصاد رقمي ومعرفي يوفر فرصا جديدة للتنمية والاستثمار والتشغيل.

يشار إلى أن استقطاب الكفاءات الفلسطينية وتوفير فرص العمل يشكلان أحد أبرز أولويات المجلس الوطني للتحول الرقمي، وأن عددا من المشاريع والشركات التكنولوجية بدأ بالفعل بفتح مكاتب له في فلسطين، بهدف توظيف الكفاءات الفلسطينية والاستفادة من خبراتها وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.