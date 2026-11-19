وطن للأنباء: قام د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة لمبادرة الوطنية الفلسطينية، بزيارة لمحافظة جنين تخللتها مجموعة من الفعاليات الوطنية والاجتماعية والإنسانية، ومحطات ميدانية للاطلاع عن كثب على واقع المحافظة، والالتقاء بعدد من مؤسساتها وفعالياتها المجتمعية.

واستهل البرغوثي زيارته بجولة ميدانية شملت عددًا من القرى في منطقة يعبد، وهي الطرم و إم دار، الواقعتان بمحاذاة جدار الفصل العنصري، واللتان تتعرض أراضيهما للمصادرة نتيجة التوسع الاستيطاني، فضلًا عن افتقارهما إلى الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة، التقى بأعضاء المجالس المحلية وفعاليات المجتمع المحلي، واطّلع على سير العمل والمشاريع والمبادرات المجتمعية التي يجري تنفيذها بهدف تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم والتخفيف من معاناتهم. وقد ثمّن أهالي القرى الجهود المجتمعية المتواصلة لدعم صمودهم ، لا سيما على الصعيدين الصحي و الإنساني والمجتمعي.

كما عُقد في مدينة جنين لقاء حواري سياسي اتسم بالصراحة والمسؤولية، تناول الوضع الفلسطيني الراهن والتطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، سياسيًا وجغرافيًا. وقدم الدكتور البرغوثي شرحاً مفصلًا حول المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتفريغ الأرض من أهلها، والتحديات المتزايدة التي يواجهها شعبنا، وسبل تعزيز صموده وتمسكه بأرضه بكل الوسائل المتاحة مؤكدا أن الصمود و البقاء هو أهم هدف لافشال حرب الإبادة و الإرهاب الاستيطاني ومؤامرة التطهير العرقي .

وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا وملحوظًا من الحضور، الذين مثّلوا عددًا من المؤسسات المحلية والوطنية بمن فيهم عدد من المهجرين من مخيم جنين الباسل، إلى جانب شخصيات اعتبارية ومتطوعين، حيث طرحوا آراءهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم، واستعرضوا مطالبهم بالإضافة إلى العديد من الأسئلة حول تحديات المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، التقى البرغوثي بمجموعة كبيرة من متطوعي الاسعاف الأولي.