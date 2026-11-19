بدأت في التاسع من هذا الشهر وتنتهي اليوم، اي بعد أكثر من عشرة أيام من الانعقاد، قمة المناخ برقمها الواحد والثلاثون، في مدينة انطاليا التركية، وبحضور الكثير من زعماء وقادة ووزراء البيئة والطاقة في العالم ولكن بغياب ملموس من الدول الصناعية السبع الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بعد قرار الرئيس ترامب الانسحاب من قمة المناخ واتفاق باريس والاتفاقية الاطارية للمناخ ومن ضمن الحضور كذلك كان رئيس الوزراء الفلسطيني، وحوالي 50 ألفا من العلماء والمختصين والنشطاء، سواء بشكل مباشر، اي من خلال حضورهم في انطاليا، أو من خلال المشاركة الافتراضية.

ورغم هذا الزخم الهائل والضجه الاعلاميه وتكدس الرؤساء والوزراء والمسؤولين والخبراء والباحثين، ورغم عشرات بل مئات الدراسات والأبحاث وعرض النتائج التي تشير وبشكل علمي الى تفاقم تداعيات التغيرات البيئية والاحتباس الحراري وما تبعه من التغيرات المناخيه، ورغم التعهد من الدول الغنيه، بتقديم حوالي عشرات المليارات من الدولارات للدول الفقيره للتعامل مع تداعيات تغيرات المناخ، ألا أنه أصبح من الواضح حتى الان، بأن نتائج هذه القمة وأسوة بنتائج القمم السابقه، سوف تكون باهتة غير ملزمة ولا ترتقي للتوقعات التي كانت تعول عليها، وبالاخص مع غياب الدول الصناعية العنية الكبرى.

تلك الدول الاكثر تلويثا للجو مثل الصين والهند والولايات المتحده الامريكية، التي لن تلتزم أو توقع على تعهد بوقف انبعاث الغازات الى طبقات الجو، أو بالادق التوقف عن استخدام الفحم الملوث الاكبر للجو، كأحد مصادر الطاقة الاساسيه، وبالتالي سوف تتواصل تداعيات التغيرات المناخيه، ليس على هذه الدول فحسب، ولكن على العالم قاطبه وفلسطين منهما، لان تغيرات وتداعيات المناخ لا تعرف حدودا معينة.

وبالنسبة لفلسطين، وكما أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني وغيره من المسؤولين خلال القمة، فإن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي سوف تفاقم الاوضاع البيئية عندنا، وتلك التي تصيبنا عاجلا أو أجلا فيما يتعلق بتغيرات المناخ، وسوف نتأثر في قضايا هامة وربما مصيرية لنا، من موضوع شحة وجودة المياه، ومواضيع استغلال أو فقدان الارض أو التربة الخصبة التي أعتدنا على زراعتها، وبالتالي تداعي الأمن الغذائي وسلامة الطعام، وموضوع تراكم النفايات والملوثات وبأنواعها، وقضايا ظهور أمراض أو أوبئة أو حشرات جديدة وبالتالي الحاجة الى استخدام المزيد من المواد الكيميائيه، وما يفاقم كل هذه التداعيات من ممارسات للاحتلال الإسرائيلي على أرضنا وفي بلادنا.

وكما عرض الباحثون خلال قمة الأطراف رقم 31 في مدينة انطاليا، فإن السبب الأساسي لهذه التغيرات المناخية هي الدول الصناعية الكبرى والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة بث الغازات والملوثات الى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الارض والتربة، ومن زيادة التصحر، اي عدم القدرة على زراعة التربة بسبب ملوحتها او قلة الامطار، ومن ذوبان للجليد، وبالتالي احداث الفياضانات، و إغراق مساحات من الارض والبلدان، وكذلك الجفاف وبالتالي الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية وتراكمها في التربة والطعام الذي يصل إلينا.

وفي ظل ذلك، وفي ظل غياب ما يعرف ب "العدالة البيئية المناخية"، في العالم، أي تأثر الفئات الأكثر هشاشة أو الاضعف، بما تحدثه الفئات الأكثر قوة أو الأغنى أو المحصنة أكثر، فإنه وبدون شك أن تأثيرات التداعيات البيئية والمناخية سيكون أكثر على هذه الفئات من الدول والمجتمعات والمناطق، وفي داخل المجتمع الواحد، سوف تتأثر الفئات الأكثر هشاشة أو الأقل قدرة الى الوصول الى المصادر والفرص وتحقيق الامكانيات وملائمة الظروف حسب المتغيرات، وهذه الفئات سوف تعاني وتخسر اكثر..

وفي ظل النتائج الضعيفة المتوقعة لقمة "أنطاليا" للتغيرات المناخيه، وفي ظل غياب ما بات يعرف بالعدالة المناخيه، ومع تبدل الأولويات من منطلق النوع الاجتماعي بفعل هذه التغيرات البيئية المناخية السريعة والعنيفه، سوف تتمحور اهتمامات العالم ومن ضمنهم الناس في بلادنا ، على التركيز على الحفاظ أو الحصول على الاشياء الاساسيه للحياه، من مياه نظيفه وانتاج زراعي أمن وهواء غير ملوث وحيزز للعيش بعيدا عن الفيضانات والتصحر وشدة الحرارة والآفات والامراض، وهذا يعني تواصل غياب العدالة المناخية في العالم وعندنا في فلسطين.