-القناة 12: البيت الأبيض يطلب تقييماً استخباراتياً لرد إيران على خيارات الضربات الأميركية.

-مصادر: أي هجوم محتمل قد يستهدف المنشآت النووية والجسور ومحطات الطاقة والقيادات الإيرانية.

-نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى واشنطن للضغط باتجاه استئناف الحرب على طهران.

-ترامب يتراجع عن استبعاد الضربات الجديدة ويؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

-واشنطن تتلقى معلومات إسرائيلية عن أنشطة إيرانية مرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وطن للأنباء: أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يدرس تنفيذ هجوم مشترك مع إسرائيل ضد إيران، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وذكرت المصادر أن ذلك يأتي على الرغم من تصريح ترامب، الأسبوع الماضي، بأن شن ضربات أمريكية جديدة في إيران أمر "مستبعد للغاية".

وتشير المصادر إلى أن ترامب لم يتخذ أي قرارات بعد، لكن من المتوقع أن يُطرح الأمر للنقاش عقب عودته من زيارته إلى آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب المصادر، يتوقع أن يتم تنفيذ أي عمل عسكري أمريكي بالتعاون مع إسرائيل، وقد يشمل ذلك توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية -مثل تلك الموجودة في جبل الفأس- وتدمير الجسور ومحطات الطاقة، والقضاء على قيادات عسكرية ومدنية إيرانية.



وصرح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأربعاء، بعد تلقي سؤالاً حول إيران: "سنرى ما سيحدث. عام جديد يقترب، وسنرى ما سيؤول إليه الوضع بعد الأول من يناير. لقد تصرفوا بطريقة دنيئة؛ إنهم أناس دنيئون".

وسُئل ترامب، خلال المقابلة، عما إذا كان ينبغي على المواطنين الأمريكيين الشعور بالقلق، فأجاب: "لا أعتقد ذلك، ولكن إذا حدث ذلك، فسنقضي عليهم تماماً".

ويواجه ترامب ضغوطاً من جهات عدة -سواء من حلفاء الولايات المتحدة أو من داخل فريقه للأمن القومي- وهو يدرس حالياً أفضل مسار للتحرك.

من جهته، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يكافح أيضاً من أجل بقائه السياسي، الضغط على ترامب لاستئناف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وصرح ترامب وكبار أعضاء فريقه، سواء علنًا أو في مناقشات خاصة، بأن الولايات المتحدة ستتصرف وفقًا لمشورة الحلفاء؛ ومع ذلك، لا يزال الرئيس يدرس خيار العودة إلى العمل العسكري.

وقال مسؤول أمريكي رفيع: "كما صرّح الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، فإن حملة الضغط الاقتصادي التي نشنّها تلحق بإيران أضراراً بالغة، لدرجة أنه لا توجد حاجة لأن يقوم الرئيس بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق. ومع ذلك، تظل جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب لضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً".

طلب البيت الأبيض من البنتاغون ومجتمع الاستخبارات الأمريكي إعداد تحليل وتقييم حول الكيفية التي يُتوقع أن ترد بها إيران على كل من خيارات الضربات التي وضعها الجيش الأمريكي، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وزار رئيس الموساد، رومان غوفمان، واشنطن وميامي، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وذكر مصدر إسرائيلي أن غوفمان، أحد أقرب المقربين من بنيامين نتنياهو، أُرسل من قِبل رئيس الوزراء للدفع باتجاه استئناف الحرب ضد إيران.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل تزعم امتلاكها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين كثفوا أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، وأجروا تجارب في هذا الصدد.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس ترامب تلقى إفادة حول هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة.

وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، قال ترامب: "هناك مؤشرات على أن إيران تبحث في استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية؛ وذلك لأننا أغلقنا أمامها خيار الحصول على أسلحة نووية، إذ إن الحصول على الأسلحة النووية أصعب بكثير. لذا، فهي تتجه نحو الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وهذا أمرٌ سيئ".

غير أنه، ووفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، ثمة خلاف داخل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية حول مدى فورية التهديد الذي تشكله الأسلحة الكيميائية.