وطن للأنباء: أحرق مستوطنون مسجد قرية الدحي بمنطقة مرج ابن عامر، فجر اليوم الخميس، في اعتداء تخللته كتابة شعارات عنصرية معادية للعرب، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وفتح تحقيق جدي لكشف ملابسات الجريمة.

وقال إمام المسجد، الشيخ خالد زعبي، إن "ثلاثة مجهولين حاولوا اقتحام المسجد، وبعدما فشلوا ألقوا زجاجة حارقة في الطابق الأرضي، ما أسفر عن إحراق أجزاء من المسجد وخطّوا شعارات عنصرية على جدران المسجد".

وطالب الزعبي شرطة الاحتلال بـ"فتح تحقيق جدي وفوري، والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء. فلا يجوز أن يُسجَّل هذا الاعتداء ضد مجهول، أو أن يُطوى ملفه من دون محاسبة".

وأكد أن "الدحي قرية هادئة، وأهلها ينشدون الأمن والاستقرار؛ وعليه، فإن إحراق المسجد يشكّل اعتداءً خطيرًا على حرمة دور العبادة، وعلى أمن أهالي القرية وسلامتهم".

واعتبر زعبي هذا الاعتداء "عملًا إرهابيًا يستوجب موقفًا حازمًا ومحاسبة كل المسؤولين عنه".

وأفادت المعطيات الواردة بشأن الاعتداء بأن المستوطنين أضرموا النار في المسجد، ما أدى إلى اندلاع حريق استدعى تدخل طواقم الإطفاء والإنقاذ ومتطوعين من أهل القرية، إلى جانب قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان وعملت على التعامل مع الحادثة.

وأُفيد بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يُحقق في ملابسات الجريمة.

وقالت شرطة الاحتلال ، في بيان، إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الحريق، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغًا فجر الخميس حول اندلاع النيران في المسجد.

وأضافت أن طواقم الإطفاء وقوات الشرطة وصلت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وذكرت الشرطة أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء، باشر أفرادها التحقيق في ملابسات الحادثة، بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ، بهدف تحديد أسباب الحريق وكشف تفاصيله.

ويأتي الاعتداء على مسجد قرية الدحي في ظل تصاعد الاعتداءات وأعمال العنف التي تستهدف المواطنين العرب، ومن بينها حادثة الدهس التي شهدتها مدينة كفر قاسم مساء أمس الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم ثلاث نساء، بجراح متفاوتة. ووصفت اللجنة الشعبية في كفر قاسم الحادثة بأنها "عملية إرهابية"، فيما لم تستبعد البلدية روايات أخرى بشأن ملابساتها، خلافًا لرواية الشرطة التي قالت إن السائق اليهودي نفّذ عملية الدهس تحت تأثير السموم.

تقع قرية الدحي في منطقة مرج ابن عامر بالجليل الشرقي، على جبل الدحي بين قريتي نين وسولم، وترتفع نحو 560 مترًا عن سطح البحر، وتبعد قرابة 14 كيلومترًا عن مدينة الناصرة، وتتبع إداريًا للمجلس الإقليمي بستان المرج.

ويبلغ عدد سكان القرية 712 نسمة، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2021، وتعود تسميتها إلى الصحابي دحية الكلبي، الذي يحمل أحد المقامات الدينية في القرية اسمه، ويقع المقام على قمة الجبل ويتألف من غرفتين صغيرتين.

وتضم القرية مسجدًا ومقامًا دينيًا، إلى جانب مرافق رياضية، وتشكل جزءًا من التجمعات العربية في منطقة مرج ابن عامر.