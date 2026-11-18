وطن للأنباء: مددت محكمة إسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ستة أشهر إضافية دون توجيه تهم إليه، ورفضت طلب محاميه الإفراج عنه.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، نقلاً عن محامي أبو صفية ناصر عودة، إن المحكمة بررت رفض الإفراج عنه بالقول إنه "يشكل خطرا على دولة إسرائيل"، دون الاستجابة لطلب الدفاع بإنهاء اعتقاله.

من جانبها، أكدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، أن قرار التمديد يأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن تدهور الحالة الصحية للطبيب وظروف احتجازه القاسية، وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب المنظمة، أظهرت مراجعة طبية مستقلة لسجلات أبو صفية انخفاضاً ملحوظاً في وزنه ومستويات الهيموغلوبين في دمه، إلى جانب معاناته من آلام في الصدر لم تخضع للفحوص اللازمة.

وكان جيش الاحتلال اعتقل أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد إجبار المرضى والطواقم الطبية على مغادرته.

وفي السياق، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه وضمان محاكمة عادلة، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق، طلباً للإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، محتجزين دون توجيه تهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.