وطن للأنباء: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لطهران وجّهت ضربات دفاعية إلى منظومات "باتريوت" ومنصات إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ تابعة للجيش الأميركي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحق في الدفاع، وتهدف إلى مواجهة مصدر العدوان والبنى التحتية الداعمة له.

وشدّدت الخارجية الإيرانية على احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، مطالبةً حكوماتها بمنع المعتدين من استخدام أراضيها لشنّ عدوان على إيران.

وفي السياق، أدانت الوزارة ما وصفته بـ"النهج غير المسؤول" لبعض الأطراف التي تنتقد العمليات الدفاعية الإيرانية، متجاهلةً العدوان الأميركي.

وكان الجيش الإيراني أعلن، فجر الأربعاء، عن استهداف أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ومنصات إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ تابعة للجيش الأميركي، في قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة.

ووصف الجيش الإيراني قاعدة "علي السالم" بأنها منشأة بالغة الأهمية، باعتبارها مركزاً رئيسياً للنقل الجوي ونقطة دخول للقوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا.