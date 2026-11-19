رام الله – وطن للأنباء: نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن المزاعم التي طرحها رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بشأن أنشطة إيرانية مرتبطة بتطوير أسلحة كيميائية بدت وكأنها مدفوعة بأجندة معينة، في ظل مساعي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن نحو استئناف الحرب على إيران.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو أوفد رئيس الموساد إلى واشنطن الأسبوع الماضي لنقل مخاوف إسرائيل بشأن الأنشطة الإيرانية المتعلقة بتطوير أسلحة كيميائية، والضغط باتجاه استئناف الهجمات العسكرية ضد طهران.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الجديدة، في وقت لا يزال يدرس فيه خيار شن هجوم مشترك مع الاحتلال على إيران، رغم دعوات قادة دول الخليج إلى تجنب الضربات واللجوء بدلا منها إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران.

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب الأمريكية تقييم ردود الفعل الإيرانية المحتملة على سيناريوهات الضربات التي أعدها الجيش الأمريكي، بينما يواصل الوسطاء محاولاتهم لكسر الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.