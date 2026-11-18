وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق شديدة فيهما جنوبي مضيق هرمز، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، أثناء محاولتهما العبور عبر مسار وصفته طهران بأنه غير مصرّح به.

انفجار الناقلتين إثر اصطدامهما بألغام بحرية

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الناقلتين حاولتا العبور سراً عبر المضيق، مع إطفاء أنظمة الملاحة والتعريف الآلي الخاصة بهما، ما أدى إلى اصطدامهما بالألغام البحرية وحدوث انفجارات وحرائق واسعة.

ناقلتا نفط تعودان باتجاه مياه الخليج

وأضاف البيان أنه عقب انفجار الناقلتين واندلاع النيران فيهما، امتثلت ناقلتا نفط أخريان، كانتا تحاولان العبور سراً، لتحذيرات مركز مراقبة حركة العبور التابع للقوة البحرية لحرس الثورة في مضيق هرمز.

وأوضح أن الناقلتين عادتا باتجاه مياه الخليج الفارسي، بعد تلقي التحذيرات.

غموض بشأن هوية الناقلتين والأضرار

ولم يحدد البيان أسماء ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للانفجار، أو حجم الأضرار التي لحقت بهما، كما لم يقدم تفاصيل بشأن مصير أفراد الطاقمين أو وقوع إصابات بينهم.