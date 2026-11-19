وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صافٍ ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا، ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، خاصة في المناطق الجبلية.