وطن للأنباء: شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في أكثر من عام خلال الجلسة السابقة، في الوقت ‌الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3745.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في 14 شهرا أمس الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 في المئة إلى 3746.80 دولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول، وتم نشره أمس الأربعاء، أن مسؤولي المركزي الأمريكي رأوا الشهر الماضي مخاطر متزايدة قد تستدعي منهم تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم أنهم اتفقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 90 في المئة أن يتم رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول، مع توقعات لا تتجاوز العشرة في المئة برفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وعادة ما ‌يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، ما ‌يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه المقرر في ‌ديسمبر/ كانون الأول، على أن يتبعه برفع آخر بحلول نهاية مارس/ آذار.

في غضون ذلك، أشار تقرير صادر عن منظمة (سويس إيد) غير الحكومية إلى أن الإمارات ظلت الوجهة الأولى للذهب المهرّب من أفريقيا في عام 2024، على الرغم من تشديد قواعدها في العام السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 45.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.71 في المئة إلى 1381.04 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 956.25 دولار.