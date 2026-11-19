وطن للأنباء:تنعقد أول قمة ثلاثية في التاريخ تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم في مدينة شينجين الصينية.

ومن المقرر أن تبدأ المباحثات نحو الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي في مقر الإقامة الحكومي "تسيلين شانجوانغ" عند سفح جبل تسيلين، حيث أجرى بوتين وشي مباحثات ثنائية موسعة أمس الأربعاء، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الوفود المشاركة حددت بالتوافق بين الأطراف الثلاثة، فيما لا يزال العمل جاريا على صياغة بيان مشترك محتمل. وأشار إلى أن القادة سيحددون بأنفسهم مدة الاجتماع.

وبحسب أوشاكوف، ستتناول المحادثات طيفا واسعا من القضايا، بينها النزاعات الدولية الملتهبة، وبناء العلاقات بين القوى الكبرى وتأثيرها في تحسين الأوضاع العالمية.

وتشمل الموضوعات المحتملة ضبط الأسلحة النووية وتسوية النزاع الأوكراني والتطورات المحيطة بإيران، دون الاتفاق نهائيا على جميع تفاصيل جدول الأعمال.

وفي أحدث التطورات، أفادت وكالة "رويترز" في 18 نوفمبر بأن بوتين وترامب يعتزمان عقد لقاء ثنائي منفصل على هامش القمة، دون إجراء مباحثات موسعة، وفقا لمسؤولين روس وأمريكيين. كما تبادل الرئيسان المصافحة وكلمات مقتضبة خلال حفل استقبال أقامه الجانب الصيني الأربعاء.

وكان بوتين طرح إمكانية عقد القمة خلال منتدى "فالداي" في الأول من أكتوبر، قبل أن تؤيد واشنطن الفكرة وتؤكد بكين مشاركة شي جين بينغ.

وأكد أوشاكوف في 12 نوفمبر أن موسكو وواشنطن توليان أهمية كبيرة للاجتماع، معربا عن أمله في أن يسهم في تحسين الأوضاع الدولية. كما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اللقاء مطلوب في الظروف الراهنة، فيما رأت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أنه يفتح بابا للعودة إلى الاستقرار.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نين أن تعزيز التنسيق وإدارة الخلافات بين الدول الثلاث يخدم مصالحها ويسهم في الاستقرار العالمي. وكان ترامب قد أعلن في 8 نوفمبر اعتزامه مناقشة قضايا عدة، بينها نزع السلاح النووي.

وأثارت القمة مقارنات إعلامية بمؤتمر يالطا عام 1945، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رفضها، مؤكدا تمسك روسيا والصين بعالم متعدد الأقطاب لا تقرر فيه دول مصائر غيرها. وفي المقابل، أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما بيوتر تولستوي عن أمله في أن تمهد المحادثات لبنية أمنية جديدة.

ومن المتوقع أن يدلي بوتين بتصريحات للصحفيين عقب انتهاء مشاركته في قمة "آبيك".