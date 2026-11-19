-خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن شن هجوم مستقل على طهران.

-زامير يدعو إلى تنسيق أي عملية عسكرية مع واشنطن ويحذّر من التحرك المنفرد.

-"تل أبيب "تجري تدريبات مع المستشفيات تحسباً لسقوط أعداد كبيرة من الإصابات.

-تقديرات إسرائيلية ترجّح امتداد أي مواجهة مع إيران إلى الجبهة اللبنانية.

وطن للأنباء: أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال جديدة مع إيران، قد تمتد تداعياتها إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان، في ظل تباين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن توقيت أي هجوم على طهران وطبيعته.

وبحسب الصحيفة، يتبنى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير موقفاً يدعو إلى عدم شن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران في المرحلة الحالية، محذراً من تنفيذ أي عملية عسكرية من دون مشاركة أميركية، ومشدداً على ضرورة التحرك بحكمة وتروٍّ وتنسيق أي هجوم محتمل مع واشنطن.

وأشارت "معاريف" إلى أن هذا الموقف يضع زامير في مواجهة توجهات رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، الذين يرفضون موقفه الداعي إلى تجنب التحرك الإسرائيلي المستقل.

ويرى زامير، وفق الصحيفة، أن ضمان التعاون مع الولايات المتحدة يشكل قاعدة أساسية لأي تحرك عسكري محتمل، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، والاستفادة من التعاون الأميركي في مجال طائرات التزود بالوقود.

وفي المقابل، يدرك الجيش الإسرائيلي أن اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران قد يفتح جبهة قتال متزامنة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع حزب الله في لبنان.

وفي سياق الاستعدادات لاحتمالات التصعيد، ذكرت الصحيفة أن تدريبات ومناورات مشتركة تُجرى بين الجيش الإسرائيلي والمستشفيات، لمحاكاة التعامل مع حادث يخلّف أعداداً كبيرة من الإصابات، إلى جانب سيناريوهات الكوارث الجماعية.