وطن للأنباء: شهدت قرى وبلدات جنوب لبنان، مساء الأربعاء، سلسلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة، شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات تفجير واسعة، طالت عدداً من المناطق، وسط استمرار التوتر الميداني على طول الجبهة الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة القنطرة، بالتزامن مع تنفيذ ثلاث غارات متتالية طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.

وفي السياق الميداني ذاته، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً كبيراً على أطراف بلدة كفر تبنيت، كما قامت بسلسلة تفجيرات عنيفة في محيط بلدات عيترون، وكونين، وعيناثا.



كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة صِربين، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال وادي السلوقي وأطراف بلدة زوطر الشرقية، دون معلومات مؤكدة حول حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات.



وما تزال "إسرائيل" تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ العدوان الذي شنّته خلال عامي 2023 و2024، وشهد توغلًا بريًا داخل الأراضي اللبنانية وصل إلى نحو 10 كيلومترات، مخلفًا دمارًا واسعًا وتهجيرًا للسكان.