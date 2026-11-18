وطن للأنباء: في إطار التزامه بدعم التعليم وتعزيز المعرفة المصرفية، نفّذ البنك الإسلامي العربي برنامجاً تدريبياً بعنوان "الرواد في الصيرفة الإسلامية" لطلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بمشاركة نحو 32 طالباً وطالبة من كلية الأعمال والاتصال، نظراً لارتباط تخصصاتهم بمجال العمل المصرفي.

ونفّذت إدارة الموارد البشرية في البنك البرنامج بالتعاون مع مكتب عميد كلية الأعمال والاتصال في الجامعة، بواقع 36 ساعة تدريبية، تناولت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالعمل المصرفي والصيرفة الإسلامية، إلى جانب المهارات السلوكية والمهنية.

وحضر تخريج المشاركين في البرنامج كل من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاعمال والاتصال، الدكتور فراس النصر، والأستاذ بكر اشتية، والدكتورة ضحى الطنبور، فيما مثّل البنك السيد راتب عطياني، مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد خالد الأحمد، مدير مكتب البنك لدى الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

ورحّب الدكتور فراس النصر بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة الدكتور عبد الناصر زيد، ومشيداً بالتعاون مع البنك الإسلامي العربي ودوره الريادي في المجتمع. كما أكد حرص الجامعة على دمج الطلبة في التدريبات العملية خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية.

من جانبه، أكد السيد راتب عطياني، مدير إدارة الموارد البشرية في البنك، أهمية تنفيذ البرامج التدريبية الموجهة لطلبة الجامعات، انطلاقاً من اهتمام البنك بدعم المؤسسات التعليمية والمساهمة في إعداد الكفاءات الشابة. وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات العملية في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بعد التخرج، ونقل تحيات السيد المدير العام هاني ناصر مشيداً بدور جامعة النجاح الوطنية وجهودها المستمرة في تطوير الطلبة وتأهيلهم.