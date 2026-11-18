وطن للأنباء: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، ثلاثة إخطارات لمواطنين في منطقة باب المرج شرق بلدة ديربلوط، غرب سلفيت، في إطار تصاعد إجراءاتها الاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الإخطارات استهدفت المواطنين محمد مرشد عبد الله، وموسى مرشد عبد الله، ومحمد رضوان مرشد عبد الله.

وأضافت المصادر أن تسليم الإخطارات جاء بعد نحو شهر من هدم قوات الاحتلال منزلين في المنطقة ذاتها.

وتشهد بلدة ديربلوط تصاعدًا في عمليات الهدم وإخطارات الهدم، لا سيما في مناطقها الشرقية، ما يهدد منازل المواطنين وممتلكاتهم.