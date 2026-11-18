رام الله – وطن للأنباء: ناشدت والدة الطفل آدم الجهات المسؤولة في وزارة الصحة التدخل العاجل لتأمين التغطية المالية لعملية جراحية ثانية يحتاجها طفلها لتنظيف وترميم جرح مفتوح في رأسه وإغلاقه، بعد 45 يوما من المعاناة والتنقل بين المستشفيات، محذرة من أن الخطة العلاجية المطروحة حاليا قد تترك تشوها في رأسه، رغم وجود خيار طبي آخر تقول الأسرة إنه يحد من الضرر ويحافظ على مظهره.

وقالت والدة آدم، في مناشدة وصلت إلى "وطن"، إن رحلة علاج طفلها بدأت بوصوله إلى مجمع فلسطين الطبي عند الساعة الثامنة مساء (دون ان تحدد تاريخ الوصول)، قبل تحويله إلى مستشفى الاستشاري، حيث وصل عند الساعة الثالثة فجرا، وانتظر حتى الثامنة صباحا لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وأضافت أن مضاعفات والتهابات ظهرت بعد العملية، وأدت إلى تلف بعض الزرعات الموجودة في رأسه، ما تسبب بجرح مفتوح، في ظل عدم وجود مساحة كافية من الجلد في فروة الرأس لإغلاقه.

وأوضحت أن آدم يحتاج حاليا إلى عملية جراحية ثانية لتنظيف الجرح وترميمه وإغلاقه، مشيرة إلى أن الأسرة حصلت على تقرير طبي وتوجهت إلى مجمع فلسطين الطبي للحصول على تحويلة للعلاج في المستشفى الاستشاري الذي أُحيل إليه طفلها منذ البداية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، بحجة أن العلاج متوفر في المستشفيات الحكومية ولا يستدعي تحويله إلى مستشفى خاص.

وتساءلت الأم عن سبب رفض التحويلة، قائلة إن الأسرة لم تطلب نقله إلى مستشفى آخر، بل أرادت أن يتلقى العلاج في المستشفى الذي خضع فيه للعملية الأولى، مضيفة أن آدم حُوّل لاحقا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، حيث تنتظر الأسرة اتصالا لتحديد موعد العملية.

وأعربت الأم عن خشيتها من الخطة العلاجية المطروحة حاليا لإغلاق الجرح، والتي تتضمن أخذ جلد من فخذ الطفل وترقيعه في رأسه، معتبرة أن هذا الخيار قد يترك تشوها في مظهره.

وفي المقابل، أشارت إلى أن الأسرة علمت من الفريق الطبي في المستشفى الذي عولج فيه آدم سابقا بوجود إمكانية لإجراء عملية ترميم للجرح بطريقة تحافظ على شكل رأسه وتقلل التشوه والضرر قدر الإمكان، إلا أن التغطية المالية لهذه العملية لم تحصل على موافقة الجهات الحكومية.

وأكدت الأم أن مطلب الأسرة لا يتمثل في الحصول على امتيازات، وإنما ضمان حق طفلها في العلاج المناسب، داعية وزارة الصحة وإدارة مجمع فلسطين الطبي والجهات المختصة إلى إعادة النظر في قرار رفض التغطية المالية للعملية المقترحة، والتدخل العاجل لتأمين العلاج الذي يحقق أفضل نتيجة طبية ممكنة لحالته.

كما طالبت بمراجعة مجريات رحلة علاج آدم منذ بدايتها، والتحقيق في أي تقصير محتمل ومحاسبة المسؤولين عنه إن ثبت، مشددة على أن مرور 45 يوما والجرح لا يزال مفتوحا يضاعف معاناة الطفل وأسرته، في ظل استمرار الانتظار دون تحديد موعد للعملية.

وختمت الأم مناشدتها بالقول: "45 يوما وآدم ينتظر، ورأسه ما زال مفتوحا"، مطالبة الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والإعلامية بالتدخل لمساندة طفلها وضمان حصوله على العلاج المناسب، وتجنب أي تشوه كان بالإمكان الحد منه.