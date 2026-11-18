-شهود عيان: مستوطن أطلق النار على رأس فضة فهيدات من مسافة مترين أمام منزلها

-نحو 15 مستوطناً اقتحموا حي الديوك التحتا واعتدوا على السكان بالضرب والتهديد

-مصدر أمني لـ"هآرتس": ضابط إسرائيلي أجاز إطلاق النار بذريعة إزالة تهديد على الحياة

-خمسة فلسطينيين أصيبوا خلال الاعتداء، بينهم نجل الشهيدة الذي أوقف الاحتلال سيارة الإسعاف التي كانت تقله

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن شهود عيان ومصدر أمني، تفاصيل استشهاد الفلسطينية فضة فهيدات، البالغة 72 عاماً، برصاص مستوطنين اقتحموا حي الديوك التحتا في أريحا، ليل أمس الثلاثاء.

وبحسب شهادات نقلتها الصحيفة، دخل نحو 15 مستوطناً، بعضهم مسلّح، إلى الحي الواقع ضمن المنطقة "A" (تخضع السيطرة المدنية والأمنية فيها للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق "أوسلو")، واعتدوا على السكان بالضرب والتهديد، قبل أن يطلق أحدهم النار باتجاه الفلسطينيين.

وقال شاهد عيان إنّ فهيدات خرجت من منزلها بعد إصابة ابنها، فأطلق مستوطن النار على رأسها على مسافة مترين من مدخل المنزل، ما أدى إلى استشهادها.

وأفاد مصدر طبي بإصابة خمسة فلسطينيين آخرين خلال إطلاق النار، بينهم ابن الشهيدة، الذي نُقل لتلقي العلاج قبل أن يوقف جنود الاحتلال سيارة الإسعاف التي كانت تقلّه، وفق شهادة أحد السكان.

ونقلت "هآرتس" شهادة أخرى تفيد بأنّ المستوطنين أطلقوا النار على فهيدات عند مدخل منزلها، قبل إصابة ابنها عندما حاول نقلها إلى المستشفى، واعتقاله لاحقاً.

مصدر أمني: ضابط إسرائيلي أجاز إطلاق النار

أفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، بأنّ التحقيق الأولي لـجيش الاحتلال أظهر أنّ الحادثة بدأت عقب دخول مستوطنين إلى المنطقة المصنّفة "A"، على عمق نحو 100 متر داخل المنطقة الفلسطينية.

وبحسب المصدر، اتصل أحد المستوطنين بضابط رفيع المستوى في المنطقة الوسطى، مدّعياً تعرض "حياته للخطر"، فأبلغه الضابط بـ"ضرورة التحرك لإزالة التهديد، إذا كان هناك خطر على الحياة".

وعقب الاتصال، أطلق المستوطن النار من سلاح عسكري باتجاه المنطقة، ما أدى إلى استشهاد فهيدات ووقوع إصابات، فيما أطلق مستوطنان مسلحان آخران النار أيضاً، وفق المصدر.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أنّ "فلسطينيين اصطدموا بمركبة إسرائيلية وهاجموا مستوطنين"، وهي رواية رفضها شهود عيان فلسطينيون، مؤكدين أنّ المستوطنين هم من بدأوا الاعتداء.

وأقرّ جيش الاحتلال بأنّ فهيدات قُتلت بنيران مستوطن إسرائيلي، معلناً إحالة نتائج التحقيق إلى الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ الحادثة تأتي بعد استيلاء مستوطنين، خلال الشهر الجاري، على منازل ومجمعات في حي الديوك التحتا، قرب الحدود الفاصلة بين المنطقتين "A" و"C" (المنطقة "C" تخضع للسيطرة الإسرائيلية بحسب "أوسلو").

وفي أعقاب الحادثة، زار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بؤرة استيطانية في أريحا، ودافع عن المستوطنين، مُدعياً أنّ ما جرى "هجوم فلسطيني"، فيما تحدّث عن توسيع الوجود الاستيطاني في المنطقة.