وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 115 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز الحديدية، وعرقلت دخول المصلين إليه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.