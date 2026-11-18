وطن للأنباء: سلاح إشعاعي غير نووي، إذ لا يسبب انفجارها انشطارا نوويا أو إطلاقا هائلا للطاقة، لكنه يبعث الذعر والقلق بين المدنيين، وينشر الإشعاع في الهواء فور انفجاره. مواد تصنيعها متوفرة، مما يجعلها خيارا للدول التي لا تقدر على صنع سلاح نووي، لكن خطره أقل من خطر السلاح النووي.

نقلت وسائل إعلام عن سبعة مسؤولين أمريكيين أن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس استخدام "قنابل قذرة" أو أسلحة كيميائية لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، وذلك في سياق الحرب بين الطرفين في مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران ووصفته بأنه أخبار مختلقة "مختلَقة" و"دعاية مضللة وأكاذيب" تروّجها وسائل إعلام موالية لإسرائيل.

ما القنبلة القذرة؟

تسمى القنبلة القذرة علميا بـ"جهاز التشتيت الإشعاعي" (Radiological Dispersal Device)، ولا تعتبر سلاحا نوويا لأنها لا تنتج عن تفاعل تسلسلي نووي، ولا يسبب انفجارها انشطارا نوويا أو إطلاقا هائلا للطاقة أو تدميرا للمنشآت.

ومصطلح "القنبلة القذرة" يصف بالدرجة الأولى القنبلة الملوثة التي تنشر مواد إشعاعية، كما أنه يطلق أيضا على القنابل التي تنشر ملوّثات كيميائية أو حيوية سامة.

وصفها سكوت رويكر نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية (منظمة غير ربحية في واشنطن) بأنها "جهاز بدائي"، وهي عبارة عن عبوة ناسفة مصممة لنثر المواد المشعة مثل اليورانيوم، ونشر النفايات السامة التي توضع حول المتفجرات التقليدية.

تستخدم في مناطق الصراع لإحداث الفوضى وإثارة الذعر بين المدنيين، وتخلف خرابا وتلوثا يستغرق تطهيره شهورا ويكلف ميزانية عالية، وقد يتسبب في تهجير سكان المدن المتضررة.

السياق التاريخي

أول اقتراح لاستخدام نشر المواد المشعة سلاحا كان في عام 1941، من قبل لجنة من الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم بقيادة الفيزيائي آرثر هولي كومبتون. واختبر الجيش الأميركي متفجرات مصممة لنثر التنتالوم المشعّ فيما بين عامي 1949 و1952. وفي عام 1987، اختبر العراق قنبلة مملوءة بالمواد المشعة، لكن كميات الإشعاع الناتجة عنها كانت قليلة محدودة.

أما تاريخ حوادث تفجير القنابل القذرة فلم يكتب بعد، لأن التاريخ لم يسجلّ أي هجوم ناجح بالقنابل القذرة، وكل الحوادث المسجلة كانت عبارة عن محاولات.

ففي عام 1995، اتصلت جماعة من المسلحين الشيشان بمحطة تلفزيونية روسية مهددة بصنع قنبلة قذرة، وقالت إنها دفنت في موقع حديقة في موسكو كمية قليلة من السيزيوم المشع. وفي عام 1998، عثر جهاز المخابرات الشيشاني على قنبلة قذرة موضوعة بالقرب من خط سكة الحديد، وأبطل مفعولها.

كما ألقي القبض في عام 2002 في شيكاغو على الأميركي خوسيه باديلا، الذي تتهمه السلطات بأنه كان على اتصال بتنظيم القاعدة، واعتقلته للاشتباه في أنه كان يخطط لهجوم بقنبلة قذرة. كما ألقي القبض على البريطاني ديرين باروت -الذي تقول السلطات البريطانية إنه أحد أعضاء القاعدة- بعد ذلك بعامين في لندن بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة قد تستخدم فيها قنبلة قذرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "موسكو قلقة من استخدام كييف قنابل قذرة".

ونقلت وسائل إعلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن سبعة مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس استخدام "قنابل قذرة" أو أسلحة كيميائية لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن، وذلك في سياق الحرب بين الطرفين في مضيق هرمز. لكن طهران انتقدت بشدة هذه التقارير ووصفتها بأنها "مختلَقة" و"دعاية مضللة وأكاذيب" تروّجها وسائل إعلام "موالية لإسرائيل".

التصنيع والتدمير

صنع القنبلة القذرة أسهل وأرخص من صنع السلاح النووي، إذ لا يشترط في المادة المشعة فيها أن تكون من اليورانيوم أو البلوتونيوم النقي كما هو في القنابل الذرية، كما يمكن الاعتماد فيها على أيّ مواد ملوثة سواء كانت مشعة أو كيميائية أو حيوية سامة.

ويجب أن تكون المادة المشعة (الملوثة) على شكل مسحوق وبكميات كبيرة، حتى تنتشر على أوسع مساحة. لكن من أبرز عيوبها أنها تعرّض العاملين على صناعتها إلى كميات كبيرة من الإشعاع أو الملوّثات.

كما أن مواد صنعها يمكن أن تؤخذ من أي من المصادر المشعة العديدة المستخدمة في الطب والصناعة ومحطات الطاقة النووية ومختبرات الأبحاث، خصوصا أن المحطات النووية ومواقع الأسلحة تخضع لحراسة مشددة ويصعب اختراقها للغاية، لذلك فإن من المرجح أن تكون المواد المستخدمة في القنبلة القذرة من مصادر أقل إشعاعا.

وتتوقف الطاقة التدميرية للقنابل القذرة على عوامل، منها ما يتعلق بالقنبلة نفسها، مثل كمية المواد المشعة وقوة إشعاعها ونوع المتفجرات المستخدمة فيها، ومنها ما يمكن اعتباره عاملا خارجيا مثل الأحوال الجوية، وخاصة سرعة الرياح واتجاهها وقت الانفجار، ودرجة الحرارة التي تؤثر على مدى انتشار المادة المشعة في الهواء.

وقد لا ينتبه الناس لتعرضهم للإشعاع، لأنه لا يرى ولا يمكن شمه أو تذوقه! كما أن معظم القنابل الإشعاعية لا تطلق إشعاعا كافيا للتسبب في الوفاة أو أمراض خطرة.

ويلوّث انفجار القنبلة القذرة المنطقة التي يقع فيها، وسيستلزم تطهيرها تطهيرا كامل إلى قطع الأشجار وجرف التربة ودفن كل ما لوثه الإشعاع في مطامر النفايات، لكن ضرر الإشعاع وتركيزه يقلّ مع انتشاره في الغلاف الجوي.

ويمكن اعتبار الأثر النفسي الذي تحدثه القنابل القذرة هو الضرر الأكبر منها إذا ما قيس بالضرر المادي، فهي سلاح "تخريب شامل" يهدف لإثارة الذعر وتخويف الجموع، إضافة إلى ما يحدثه من خسائر اقتصادية تتكبدها الدول لتطهير المناطق الملوثة.

وقد يتعرض الأشخاص القريبون من منطقة الانفجار لإصابات خطرة وفورية نتيجة الانفجار نفسه أو استنشاق الغبار الملوث، لكن التعرض للإشعاع الناتج عن التفجير لا يكفي عادة للتسبب بالسرطان.

التعامل مع انفجار القنبلة القذرة؟

يكمن الخطر الأكبر في قوة الانفجار والقرب من موقع حدوثه، لكن الآثار الصحية المباشرة للقنبلة ضئيلة، كما أن أخذ الحيطة وحسن التصرف يقلل من المخاطر.

لذلك ينصح -عند وقوع انفجار قنبلة قذرة- أولا بالابتعاد عن منطقة الانفجار بمسافة كافية، ثم اللجوء إلى مكان مناسب للتقليل من خطر استنشاق الغبار الملوث، كما ينصح كذلك بنزع الملابس ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق، والاستحمام بصابون لغسل الأتربة والأوساخ وما تعلق به ملوثات القنبلة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأمريكية