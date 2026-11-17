وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، اليوم الثلاثاء، انفجار سفينة بحرية مخالفة كانت تبحر في مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، عند الساعة (21:45)، إثر اصطدامها بلغم بحري.

وأشار الحرس إلى أن ناقلة النفط هذه لا تزال تحترق بالقرب من سواحل جزيرة غَنَم، و"قد أضاءت ألسنة اللهب الواسعة الناجمة عن الانفجار والحريق ساحل الجزيرة".

ولفت الحرس إلى أن هذه هي القطعة البحرية المخالفة الثالثة التي تقع ضحية الألغام البحرية خلال اليوم، و"هو حدث يكشف مجدداً عواقب الثقة بادعاءات جيش الولايات المتحدة المعتدي في مضيق هرمز".

وقال الحرس إن "نيران هذه الانفجارات لا تلتهم ناقلات النفط المخالفة فحسب، بل تلتهم أيضاً مصداقية وعود الجيش الأميركي، وتضع الغافلين الذين ما زالوا يعوّلون على هذه الوعود أمام حقائقها المريرة".

في سياق متصل، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة أن عدد اصطدام القطع البحرية بالألغام البحرية خلال الأسبوعين الماضيين غير مسبوق.

وأوضحت القوة البحرية أن "كل انفجار في هذه المنطقة يشكل دليلاً آخر على زيف ادعاء الجيش الأميركي بأن مضيق هرمز مفتوح، وتحذيراً جدياً لأصحاب ناقلات النفط المخالفة الذين ما زالوا يتجاهلون مخاطر الملاحة في هذه المنطقة ولا يعتبرون من الحوادث السابقة.

وتأتي حوادث انفجار السفن في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة عبر مسؤوليها وجيشها الادعاء بـ"السيطرة" على مضيق هرمز، ودعوتها للسفن إلى "عبوره بشكل طبيعي"، وهو ما تنفيه القوات المسلحة الإيرانية ومسؤولو البلاد.

وحذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".