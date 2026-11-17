وطن للأنباء: اعتبر بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن التهديدات التي تواجه إسرائيل حاليًا لا تقل خطورة عن تلك التي سبقت حرب حزيران/ يونيو 1967، بل تتجاوزها في بعض الجوانب، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة قومية تضم الأحزاب الحريدية، ومستبعدًا أي حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، في ظل استمرار الاتصالات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، إن "التهديدات اليوم لا تقل حجمًا عما كانت عليه آنذاك، بل إنها أكبر في بعض الجوانب"، مضيفًا: "لا أقول ذلك باستخفاف، هذا هو الواقع، ومن ينبغي أن يعرف، يعرف"، من دون أن يوضح طبيعة التهديدات التي أشار إليها.

واستشهد نتنياهو بتصريحات لدافيد بن غوريون ومناحيم بيغن بشأن الوحدة السياسية في أوقات الخطر، مشيرًا إلى أن بيغن دعا، لدى انضمامه إلى حكومة الوحدة عشية حرب حزيران/ يونيو 1967، إلى تجاوز الخلافات ومدّ الأيدي في مواجهة التهديدات.

واعتبر أن الظروف الحالية تستدعي تشكيل "حكومة وحدة قومية تشمل جميع الأحزاب التي تدعم إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي"، مشددًا على أن ذلك يشمل الأحزاب الحريدية، التي قال إنه يمكن التوصل معها إلى تسوية بشأن التجنيد. وادعى أن الخلافات بهذا الشأن "مناورة سياسية".

وهاجم نتنياهو المعسكر المناوئ له، متهمًا إياه بممارسة "التهجم والتحريض"، واعتبر أن انتخاب رئيس لجنة الخارجية والأمن ورئيس الكنيست بأصوات النواب العرب يتناقض مع تعهدات سابقة بعدم الاعتماد عليهم.

وقال: "نرى هذا المساء رئيسًا للجنة الخارجية والأمن ورئيسًا للكنيست يُنتخبان بأصوات داعمي الإرهاب، بعدما أقسموا أن ذلك لن يحدث"، مستخدمًا هذا الوصف في مهاجمة الاعتماد على أصوات النواب العرب. وجاءت تصريحاته في سياق جلسات التصويت على المناصب البرلمانية.

وأقر نتنياهو بأن نتائج الانتخابات لم تكن النتائج التي أرادها، لكنه اعتبر أنها تعبّر عن رغبة الجمهور في الوحدة، وقال: "هذا ليس ما أردته، وليس ما أراده آخرون، لكن هذا ما يريده الشعب"، داعيًا إلى التعامل مع الخصوم السياسيين "ليس كأعداء، بل كإخوة"، ومستدركًا: "وبالتأكيد ليس في حكومة تعتمد على الإخوان المسلمين"، في إشارة إلى القائمة الموحدة.

نتنياهو يسعى لمنع تفاهمات الحريديين مع آيزنكوت

وفي موازاة دعوته إلى حكومة وحدة، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو تمكن، بعد محاولات استمرت فترة، من تنسيق اتصال مع الحاخام موشيه هيلل هيرش، أحد أبرز المرجعيات الدينية للتيار الحريدي الليتواني، ومن المتوقع أن يُجرى الاتصال قريبًا.

وبحسب التقرير، يعتزم نتنياهو التأكيد للحاخام أنه أكثر التزامًا من أي وقت مضى بتحالفه مع الأحزاب الحريدية، فيما طلب مقربون منه نقل رسائل مماثلة إلى الحاخام دوف لاندو، بهدف منع التوصل إلى تفاهمات مع رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، وأفيغدور ليبرمان.

في المقابل، أفادت القناة 12 بأن لاندو رفض مقترح التجنيد الذي قدمه آيزنكوت خلال المفاوضات مع حزب "يهدوت هتوراه"، بعدما أوضح لمقربيه أنه لن يوافق على قانون يتضمن حصصًا لتجنيد الحريديين.

وبحسب التقرير، شدد لاندو على أنه لن يدعم إلا قانونًا يتيح لكل من يرغب في دراسة التوراة مواصلة دراسته، لكنه أبدى استعدادًا لقبول تشريع يتضمن أهدافًا للتجنيد وعقوبات، على غرار المقترحات التي قدمها رئيسا لجنة الخارجية والأمن السابقان، يولي إدلشتاين وبوعز بيسموت، أو استنادًا إلى مقترح ليبرمان من عام 2018.

وكان آيزنكوت قد أكد، خلال اجتماع لكتلة حزبه، استعداده للبحث عن تسويات وتفاهمات بشأن تجنيد الحريديين، لكنه شدد على أنه لن يتنازل عن ضرورة تعزيز صفوف الجيش، في وقت لا تزال فيه هذه المسألة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة



المصدر: عرب 48