تراجع أسعار الغاز في أوروبا 4 %

وطن للأنباء: تراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 4 % مع بداية أسبوع التداول، مسجلة 998 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة "آيس" في لندن.

وانخفضت العقود الآجلة تسليم ديسمبر (وفق مؤشر "تي تي إف" الهولندي) إلى 998.2 دولارًا، مقارنة بالسعر التسويقي السابق البالغ 1039.2 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود شهدتها الأسعار مؤخرًا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في السياق، دخل الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة بمخزونات غاز تقل عن 75% (بلغت 74.56% حتى الأول من نوفمبر)، وسط تحذيرات أوروبية من احتمال انخفاضها إلى 11% بحلول نهاية الشتاء في حال استمرار قيود الإمدادات وتوقف واردات الغاز الروسي.