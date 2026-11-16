الحكومة ترحب بالموقف المشترك لبريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وطن للأنباء: رحبت الحكومة بالموقف المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا، وبالمواقف الدولية المماثلة الصادرة عن دول ومنظمات أخرى، التي حذّرت من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ووصف وزراء خارجية الدول الأربع الوضع الإنساني بأنه كارثي، محذرين من التداعيات الخطيرة لدخول فصل الشتاء في ظل افتقار مئات الآلاف من المواطنين إلى المأوى والاحتياجات الأساسية، جراء استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تقدر هذه المواقف الدولية المطالبة بفتح المعابر والسماح الفوري بإدخال الخيام والإمدادات الإنسانية والمواد الضرورية لجهود التعافي المبكر، مؤكدة ضرورة تقيد إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفع القيود التي تفرضها على إدخال شحنات المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون قيود أو عوائق،

وأكدت أن التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما مع اشتداد فصل الشتاء، تستدعي اتخاذ خطوات عملية وعاجلة، وممارسة ضغط دولي فاعل لإلزام إسرائيل بفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات والإيواء المؤقت، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني وجهود التعافي وإعادة الإعمار.

وجددت الحكومة دعوتها إلى ممارسة ضغوط دولية فاعلة لتثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وضمان تنفيذ الخطة الشاملة للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، بما يصون كرامة أبناء شعبنا وحقهم في الحياة والأمن والمأوى، وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.