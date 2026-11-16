الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من سعير ويقتحم بلدة الشيوخ

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 مواطنا من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير، واعتقلت كلا من: عبيدة عماد جرادات، والصحفي ياسر عبد المنعم جرادات وشقيقه باسل، وحمادة جرادات، وأحمد عيسى جرادات، وكرم جرادات، وجهاد عمر جبارين، ورامي محمد حسني المطور، وحائر نايف جرادات، وايمن اسماعيل الشلالدة، ومأمون الفروخ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وأغلقت مدخل البلدة، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين، واستولت على عدد من المركبات، وحولت عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع تنفيذ تحقيقات ميدانية مع الأهالي.

وحسب تربية شمال الخليل، وبسبب استمرار تواجد قوات الاحتلال في بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل وحفاظاً على حياة تلاميذ المدارس والهيئات الادارية والتدريسية، تقرر تعليق الدوام لهذا اليوم على أن يعوض الخميس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وداهمت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.