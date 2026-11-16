حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" تصل المنطقة وترفع الانتشار البحري إلى ثلاث حاملات

واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بنحو 10 آلاف جندي إضافي ومجموعة من السفن الحربية.. وسط تصاعد التوتر مع إيران واحتمالات استئناف الضربات العسكرية

وطن للأنباء: وصلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، الأحد، لترفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى ثلاث، في خطوة تعكس تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر مع إيران.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الحاملة دخلت نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية، لتنضم إلى حاملتي الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" الموجودتين بالفعل في المنطقة.

ويُعد هذا الانتشار البحري من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تشهد المنطقة وجود ثلاث مجموعات قتالية لحاملات طائرات أميركية في وقت واحد منذ نيسان/أبريل الماضي، في سابقة لم تتكرر منذ عام 2003.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن وزارة الدفاع الأميركية تستعد أيضاً لإرسال وحدة إضافية من مشاة البحرية، تضم سفناً حربية وعناصر عسكرية، بما يضيف نحو 9 آلاف إلى 10 آلاف جندي إلى القوات الأميركية في المنطقة، على أن تصل التعزيزات بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتشمل التحركات مجموعة "يو إس إس ماكين آيلاند" البرمائية، التي تضم ثلاث سفن تحمل عناصر من وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الثالثة عشرة، إلى جانب حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت".

ويأتي هذا التعزيز في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خياراته بشأن إيران، وسط تقارير عن احتمال استئناف الضربات العسكرية، بعد تعثر المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه قد يمتنع عن إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران ما لم تقدم طهران أو جماعة الحوثيين على استفزازات جديدة ضد المصالح الأميركية، رغم استمرار استعداد الجيش الأميركي لاحتمالات التصعيد.

وتشير هذه التحركات إلى أن واشنطن تسعى إلى الاحتفاظ بخيارات عسكرية واسعة في المنطقة، سواء لاستخدامها في حال تجدد المواجهة مع إيران أو لتعزيز حماية قواتها وحلفائها، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تسوية سياسية غير واضحة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حاملات الطائرات الثلاث ستبقى جميعها في المنطقة لفترة طويلة، إذ كان من المقرر أن تحل "ثيودور روزفلت" محل "جورج واشنطن"، لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى احتمال استمرار انتشار الحاملات الثلاث بالتزامن.