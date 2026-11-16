كاليفورنيا: احتجاجات ضد الممثل جيري ساينفيلد بسبب دعمه لإسرائيل

وطن للأنباء: شهدت مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مؤيدون لفلسطين، تنديداً بمواقف الممثل الكوميدي الأميركي جيري ساينفيلد الداعمة لإسرائيل، بالتزامن مع تقديمه عرضاً كوميدياً في المدينة.

وتجمع النشطاء في وسط المدينة، ورددوا هتافات تنتقد ساينفيلد وتتهمه بتجاهل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينها: "قتل الأطفال ليس مزحة" و"لا شيء مضحك في الإبادة الجماعية".

وانطلق المحتجون بعد ذلك باتجاه مركز الفنون المسرحية، حيث كان من المقرر أن يقدم ساينفيلد عرضه، حاملين لافتات تطالب مدينة سان خوسيه بسحب استثماراتها من الشركات المتهمة بالتواطؤ في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والشركات المرتبطة بسياسات وكالة الهجرة والجمارك.

ويواجه ساينفيلد انتقادات متكررة من نشطاء مؤيدين لفلسطين بسبب دعمه العلني لإسرائيل، إذ شهدت عروض سابقة له في مدن أميركية احتجاجات ومقاطعات من ناشطين اتهموه بتبرير الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار النشاط التضامني مع الشعب الفلسطيني داخل الولايات المتحدة، والمطالبات بوقف الدعم لإسرائيل ومحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات بحق المدنيين.