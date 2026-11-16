د.عقل أبو قرع: على قمة المناخ العالمية الحالية اتخاذ قرارات عملية الزامية للحد من التغيرات البيئية والمناخية في العالم

دعا الخبير البيئي في مركز العمل التنموي "معا" د.عقل ابو قرع، قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في مدينة انطاليا التركية الى اتخاذ قرارات مصيرية ومحددة وملزمة للحد من بث غازات وملوثات النشاطات الصناعية الى طبقات الجو، وبالتالي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وما ينتج عنها من تداعيات على المناخ العالمي وعلى الكرة الارضية وحياة البشر.

واوضح ان الهدف الاساسي والمعلن من قمم المناخ العالمية، هو وضع خطة او الاتفاق على آلية عملية مع برنامج زمني محدد، للحد من انبعاث الغازات الى الجو، وبالتالي الحد من التغييرات المناخية والبيئية العنيفة، التي تجتاح العالم، وتهدد الغذاء والتربة ومصادر المياة، وحتى تعتبر من اكثر المخاطر على الاقتصاد العالمي، وعلى الصحة العالمية، وعلى الامن الغذائي.

طبيعية غير مناخية تغيرات

وبين أبو قرع، ان ما شهده ويشهده العالم في هذه الفترة، من ارتفاعات حادة في درجة حرارة الارض، ومن احداث مناخية غير طبيعية، سواء اكانت اعاصير، او عواصف ثلجية شديدة، او امطار وسيول غزيرة وفيضانات، او انصهار لطبقات الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى البحار، ربما يعود الى التغيرات التي حدثت وتحدث ولو بشكل بطيئ في عوامل المناخ في العالم، والتي يعود السبب الاساسي فيها الى الانسان ونشاطاته التي تلوث وتخل بالتوازن والنظام البيئي.



الحرارة درجة ارتفاع

وأوضح ان الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي نلمس اثاره هذه الفترة في العالم وفي بلادنا، والذي ادى الى وفاة المئات بل الالاف من الناس في الهند وباكستان ودول اوروبية وغيرهما، ومع الظواهر المناخية الحادة غير الطبيعية، مثل الأعاصير والامطار الغزيرة والسيول التي شردت عشرات الالاف، تتزايد التحليلات حول اذا كان ذلك بسبب ما احدثه ويحدثه الانسان في النظام البيئي، من خلال بث ملايين الاطنان من الغازات المختلفة من اكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت والميثان والمواد العضوية المتطايرة، الى طبقات الجو، وما نتج وينتج عن ذلك، من تشكل لحاجز كثيف من الغازات، والتي بدورها تمنع اشعة الشمس، المنعكسة من الارض، من النفاذ الى طبقات الجو العليا، وبالتالي انعكاسها، او عودتها مرة اخرى، الى الارض وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجات حرارة الارض.

الغذائي والامن الزراعة

وأردف أن ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الارض وما يترتب عليها من اثار على الزراعة والتربة والمياه والمناخ، باتت تعتبر المصدر الاول للقلق في بعض دول العالم، ومن اهم العوامل التي يمكن ان تؤثر، على الاقتصاد العالمي، والتي قد لا نكون نحن في بلادنا بالبعيدين عنها، وأوضح أن لذلك انعكاسات سلبية على البيئة الفلسطينية، وخاصة ان المصادر الطبيعية في بلادنا، ومن ضمنها البقعة الزراعية ونوعية الزراعة و مصادر المياه ، التي تشكل المياه الجوفية النسبة الأكبر منها، هي مصادر محدودة.

الزجاجي البيت ظاهرة

واوضح أبو قرع أن ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، او ظاهرة البيت الزجاجي، التي تتشكل بسبب انبعاث الغازات من المصانع والمعامل والمركبات ومحطات الكهرباء، وربما ما يصاحب ذلك من انخفاض في نسبة هطول الإمطار، سوف يؤدي إلى عدم تغذية أحواض المياه الجوفيه ومن ثم ارتفاع درجة ملوحتها وازدياد احتمالات التلوث، وان ارتفاع ملوحة التربة وقلة المياة وارتفاع درجات الحرارة، يمكن ان يؤدي الى ازدياد التصحر ومن ثم الى نقص المحصول الزراعي، وعدم القدرة على زراعة بعض المحاصيل، التي تم الاعتياد على زراعتها، ومن الامثلة على ذلك، محصول الموز في منطقة الاغوار الفاسطينية.

التربة خسارة

واشار الى احد التقارير الدولية العلمية، الذي بين، ان العالم سوف يخسر التربة الصالحة للزراعة، المتوفرة حاليا، خلال ال 60 عاما القادمة، والسبب الاساسي لذلك هو التغيرات المناخية التي يحدثها البشر، وبالاخص الدول الصناعيىة الكبرى والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة بث الغازات والملوثات الى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الارض والتربة، ومن زيادة التصحر، اي عدم القدرة على زراعة التربة، ومن ذوبان للجليد، ووبالتالي احداث الفياضانات، واغراق مساحات من الارض، وكذلك بسبب الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية وتراكمها في التربة، ووبالاضافة الى مواصلة اجتثاث الغابات وبالتالي انجراف التربة، وكل ذلك سيكون لة تداعيات كبيرة على الاجيال القادمة.

الاخضر والاقتصاد المتجددة الطاقة مصادر

واوضح ان من ضمن الوسائل، للحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، التوجة نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، ومن ضمنها البناء الاخضر، الذي يهدف الى ترشيد استخدام الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من البناء، مثل استخدام الطاقة الشمسية او المتجددة بشكل اساسي وفعال، واعادة تكرير المياه واستخدام المياه الرمادية، ووجود انظمة من اجل فصل وتدوير النفايات.

الفلسطيني البيئي نظامال

ودعا د.ابو قرع إلى ايلاء الاهتمام بالبيئة الفلسطينية واعتبار ذلك من الاولويات، خاصة وانه بسبب محدودية المصادر الطبيعية والبقعة الجغرافية الضيقة ، قد تكون اثأر التغيرات المناخية والبيئية في العالم واضحة عليها، ان لم يكن في الوقت الحاضر فربما بعد فترة، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا اسوة بالدول والمجتمعات غير الصناعية الغنية نتأثر بما تقوم به الدول الغنية الصناعية في العالم، وأن ما يتم في العالم من تداعيات التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، قد يكون لة انعكاس كبير علينا، بشكل مباشروغيرمباشر.

خبير بيئي-مركز العمل التنموي "معا"